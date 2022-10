Piemonte: Enel avvia la costruzione di un impianto fotovoltaico a Trino

Il parco solare sorgerà in un'area di 130 ettari adiacenti all'ex centrale elettrica 'Galileo Ferraris' in provincia di Vercelli

Sorgerà a Trino (Vercelli) un nuovo impianto fotovoltaico di Enel Green Power. Il parco solare sorgerà in un’area di 130 ettari adiacenti all’ex centrale elettrica ‘Galileo Ferraris’. Verrà costruito con 160 mila moduli e avrà una potenza di 86 Mw e sarà occupato ad un accumulo elettrochimico da 25 Mw. Sarà uno degli impianti solari più grandi del Nord Italia che, una volta in piena funzione, garantirà la produzione di 130 GWh ogni anno, evitando l’emissione nell’atmosfera di circa 56 mila tonnellate di Co2 e l’utilizzo di 29 milioni di metri cubi di gas. “L’avvio della costruzione di questo impianto – ha affermato Eleonora Petrarca, Responsabile Business Development Italia di Enel Green Power – rappresenta un ulteriore passo avanti per la nostra strategia di crescita delle rinnovabili in Italia. Grazie ad un dialogo costruttivo e positivo con il territorio, con questo progetto Trino torna protagonista della produzione energetica e lo fa in maniera sostenibile e guardando al futuro, in linea con gli obiettivi nazionali, europei e globali di riduzione delle emissioni e di decarbonizzazione”.

Mentre il sindaco di Trino Daniele Pane, ha definito l’opera come un “progetto strategico per il territorio, ancor più nel contesto della crisi energetica che stiamo attraversando. Un risultato raggiunto nonostante le consuete difficoltà burocratiche che accompagnano i processi autorizzativi nel nostro Paese, su cui ci auguriamo che il Governo saprà intervenire. Ora finalmente, con l’impegno di Enel Green Power e dei funzionari dei diversi Enti per contenere i tempi, siamo arrivati alla posa della prima pietra. Questo progetto, insieme all’impianto di accumulo batterie previsto sempre nell’area della ex Centrale Galileo Ferraris, su cui avvieremo presto il Tavolo tecnico, sono progetti prioritari per la nostra amministrazione, perché portano vantaggi sotto diversi punti di vista, quali le risorse destinate alla riqualificazione del Borgo di Leri”, ha concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram