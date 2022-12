Piemonte: Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale per giovedì

Per giovedì 15 dicembre Cgil e Uil Piemonte hanno proclamato lo sciopero generale in dissenso con la legge di Bilancio del governo Meloni. A saltare subito all’occhio è l’assenza della Cisl, che per gli altri due principali sindacati è una “scelta che stupisce. Ci auguriamo che si crei il tempo per Cisl di raggiungerci, perché i contenuti ci sono già nella piattaforma unitaria presentata a Draghi”.

Per Cgil e Uil Piemonte questa legge di bilancio è “iniqua e sbagliata. Colpisce i più poveri e le fasce di popolazioni più deboli e allo stesso tempo premia gli evasori e aumenta l’ingiustizia del sistema fiscale. E’ una Manovra che non interviene sull’emergenza salariale e non prevede risorse adeguate per trasporti, sanità, scuola, ricerca e pensioni. Meloni non è Robin Hood ma lo sceriffo di Nottingham”.

Soltanto a Torino ci saranno sei presidi davanti a ospedali, case popolari e scuole. In più ci saranno altri 7 presidi in tutto il territorio Piemontese. Gli scioperi partiranno da 4 ore e arriveranno a 8 per molte categorie che hanno deciso di estendere la protesta per tutta la giornata.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram