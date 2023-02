Austrada Asti-Cuneo: definito il cronoprogramma per giungere al parere favorevole del ministero della Cultura

Sulla Asti-Cuneo è stato ribadito che i rilievi sull’ultimo lotto non riguardano criticità strutturali o relative al progetto attuale, che prevede il tracciato in esterno, ma la necessità di integrazioni documentali sulle motivazioni di impatto ambientale ed è stato definito il cronoprogramma. Lo hanno annunciato dalla Regione Piemonte a seguito della riunione con i tecnici del ministero della Cultura avvenuta oggi a Torino rispetto all’autostrada Asti-Cuneo che nelle scorse settimane aveva ricevuto un blocco dalla Soprintendenza.

“Entro la settimana la società concessionaria invierà la documentazione integrativa – hanno sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi – e il 24 febbraio è in programma l’incontro, che ci auguriamo definitivo, per procedere con il via libera finale all’ultimo lotto di quest’opera strategica, che non può più attendere. Una infrastruttura che sta ricevendo la massima attenzione del ministro Sangiuliano e del ministro Salvini e di questo li ringraziamo, perché testimonia la loro consapevolezza dell’importanza di quest’opera per il Piemonte e per l’Italia”, ha concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram