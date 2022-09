Piemonte: approvato il calendario scolastico, 206 giorni in aula

Ad approvarlo la giunta regionale con l'assessora Elena Chiorina che ha stabilito l'aumento dei giorni in aula per gli alunni, che quest'anno passeranno a 206

Il calendario scolastico 2022-2023 in Piemonte è realtà . Ad approvarlo la giunta regionale con l’assessora Elena Chiorina che ha stabilito l’aumento dei giorni in aula per gli alunni, che quest’anno passeranno a 206. Dato che l’emergenza Covid non è stata ancora pienamente scongiurata, è stata prevista una clausola di salvaguardia delle lezioni da attivare entro il 31 dicembre 2022 che prevede, in caso di lockdown, la possibilità di recuperare i giorni persi con la soppressione parziale o totale delle vacanze previste per febbraio.

