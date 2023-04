Pichetto: “Un tavolo tecnico farà le valutazioni sull’elevata presenza di orsi in Trentino”

Riguardo all’elevata presenza di orsi in Trentino “c’è un tavolo tecnico presieduto dal sottosegretario Claudio Barbaro che farà le valutazioni”. Lo ha affermato il ministro dell’ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della sua visita al Salone del Mobile. A chi gli ha chiesto riguardo l’eventualità di spostare degli orsi in Lombardia, il ministro ha risposto: “Non è una valutazione che posso fare in questo momento”. Sull’orsa JJ4, ha ribadito poi che “c’è una valutazione dell’Ispra, naturalmente era attesa anche prima della sentenza del Tar, quindi aspettiamo il percorso che dovrebbe essere, e lo spero, quello del trasferimento”.

Interrogato sulle celebrazioni per la Festa della Liberazione, il ministro ha risposto: “Sono convintamente a favore del 25 aprile, che considero una festa nazionale che va naturalmente celebrata. Valuterò rispetto a dopodomani cosa fare e dove andare”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram