Naufragio di Cutro, Piantedosi: “Soccorsi impediti dal governo? Falso. Il primo allarme alle quattro di notte”

La prima richiesta di soccorso è giunta alle 4 di notte di domenica 26 febbraio, nessuna segnalazione di pericolo è arrivata da Frontex, le regole di ingaggio per i salvataggi in mare non sono condizionate in nessun modo da ragioni politiche e le responsabilità di quanto avvenuto, e delle altre tragedie del mare, sono imputabili ai trafficanti di esseri umani. E soprattutto, è una falsità che il governo abbia impedito i soccorsi. Sono le verità sul naufragio del barcone di migranti davanti alle coste di Steccato di Cutro che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha voluto cristallizzare oggi nel corso dell’informativa urgente, richiesta da giorni dalle opposizioni, nell’Aula di Montecitorio. Oltre 30 minuti di intervento in cui il titolare del Viminale, al centro delle polemiche per le sue recenti dichiarazioni, ha voluto fornire un quadro completo, secondo gli atti ufficiali, dell’ultima tragedia del mare. Il tutto partendo dal presupposto che si attendono “con fiducia e rispetto” gli esiti degli accertamenti giudiziari della Procura. Interrotto più volte dalle proteste dell’opposizione, il ministro ha voluto innanzitutto respingere illazioni politiche su quanto avvenuto. Sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o addirittura impediti dal governo costituisce “una grave falsità che offende, soprattutto, l’onore e la professionalità dei nostri operatori impegnati quotidianamente in mare”, ha incalzato il ministro prima di ribadire come sia incomprensibile aver messo in connessione “il cosiddetto ‘decreto Ong’ con il naufragio di Cutro”. Anche perchè, il decreto stesso si basa sul presupposto che “prima di tutto devono essere sempre assicurati il soccorso e l’assistenza dei migranti a tutela della loro incolumità”.

C’è poi un aspetto pratico, visto che le modalità tecnico-operative dei salvataggi in mare “non possono essere in alcun modo sottoposte a condizionamenti di natura politica o a interventi esterni alla catena di comando”. Inoltre il quadro normativo nazionale, sottoposto a vincoli di natura internazionale con specifico riguardo alla materia del soccorso in mare “non è assolutamente stato modificato dall’attuale governo”. Ingiusto poi, secondo il ministro, non riconoscere i risultati ottenuti dalle nostre strutture responsabili degli interventi operativi in termini di salvataggio di vite in mare. A dimostrarlo ci sono i dati: dal 22 ottobre 2022, pochi giorni prima dell’insediamento del nuovo governo, al 27 febbraio 2023, le autorità italiane hanno gestito “407 eventi Sar, mettendo in salvo 24.601 persone” a cui vanno aggiunte le 300 operazioni di polizia per il contrasto dell’immigrazione illegale, con la sola Guardia di Finanza che ha tratto in salvo “11.888 persone. Per un totale di 36.489 persone salvate”. Accanto a questo Il governo “ha rafforzato i canali legali di ingresso dei migranti e intendiamo ulteriormente valorizzare strumenti importanti quali l’introduzione a livello nazionale di quote privilegiate di ingresso nel decreto flussi a beneficio dei Paesi più collaborativi nella lotta all’immigrazione illegale e nell’attuazione dei rimpatri”.

Venendo a quanto avvenuto la notte del naufragio, il ministro ha illustrato la ricostruzione dei fatti per quanto fino ad ora verificato, visto che le testimonianze dei superstiti “pur restando indicativi del quadro generale dell’evento, richiedono ancora ulteriori accertamenti per la messa a fuoco degli aspetti di dettaglio”. Quel che al momento è possibile sapere è che giunti dinanzi alle coste della Calabria il 25 febbraio, gli scafisti decidono di “attendere un momento favorevole per sbarcare ed evitare di essere avvistati da parte delle Forze dell’ordine”. Inoltre “temendo che nella località preventivata vi potessero essere dei controlli” gli scafisti (quattro, di cui tre già agli arresti) decidono “di sbarcare in un luogo ritenuto più sicuro” e con il favore delle tenebre. Infatti, è solo intorno alle 4 di notte che “giunge una richiesta di soccorso telefonico da un numero internazionale: è questo il momento preciso in cui, per la prima volta, si concretizza l’esigenza di soccorso per le autorità italiane”. Sono gli attimi in cui, secondo il racconto dei superstiti, gli scafisti, temendo la presenza delle forze dell’ordine lungo la costa “effettuano una brusca virata nel tentativo di cambiare direzione per allontanarsi dal quel tratto di mare. In quel frangente – ha chiarito il ministro – la barca urta, con ogni probabilità, il basso fondale (una secca) e per effetto della rottura della parte inferiore dello scafo, comincia ad imbarcare acqua” prima di essere travolta e distrutta da una violenta onda. Dettagli ora al vaglio della Procura che cerca di ricostruire il perché 72 migranti, al momento, abbiano perso la vita a pochi metri dalle coste italiane.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram