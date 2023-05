Piantedosi: “Non dobbiamo sottovalutare la percezione di insicurezza dei cittadini”

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in una intervista a “Libero” spiega che “la sintonia con il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, è piena e totale, come lui stesso ha precisato. Condivido con lui progetti importanti, come quello che riguarda la sicurezza dei trasporti lombardi. Dal primo giorno di insediamento ho dedicato una particolare attenzione alle maggiori aree metropolitane, per curare i problemi della loro sicurezza. Milano, ma anche Roma, Napoli e tutte le altre”. Molto passa per la collaborazione con i sindaci: “Li ho incontrati più volte e da quel confronto hanno poi preso avvio, con il loro contributo essenziale, una serie di azioni per garantire ai loro territori migliori condizioni di sicurezza. Abbiamo realizzato numerose operazioni interforze ad ‘alto impatto’ nelle principali città metropolitane, concentrandoci in particolare presso le stazioni ferroviarie e le aree a maggiore affluenza di persone. Dal 16 gennaio sono stati impegnati in queste attività 21.042 operatori di polizia”.

Con “risultati concreti e misurabili – dice il ministro – 180.466 persone controllate, 457 arrestati, 2.411 denunciati, 519 stranieri espulsi, 275 misure di prevenzione personale adottate. Abbiamo segnali tangibili dei primi effetti positivi che ci incoraggiano a proseguire. Perché se è vero che le statistiche fanno registrare delle flessioni, i reati sono ancora troppi e non dobbiamo sottovalutare la percezione di insicurezza dei cittadini”. Alla percezione di insicurezza contribuiscono i numerosi casi di violenze sessuali denunciati negli ultimi tempi a Milano: “Per effetto dell’intensificazione dei servizi nel quadrante della stazione centrale di Milano, nel primo quadrimestre di quest’anno l’indice di delittuosità è sceso del 3,7 per cento rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le violenze sessuali, in particolare, sono diminuite del 24 per cento. Se poi confrontiamo i primi quattro mesi del 2023 con lo stesso periodo del 2019 – l’anno precedente alla pandemia – la flessione del numero dei reati è del 39 per cento. Ma so bene che, anche se sul piano statistico si attesta un evidente calo dei crimini, a Milano si sono verificati episodi molto gravi, in particolare le aggressioni sessuali. I cittadini ne sono preoccupati, ma devono avere fiducia nelle istituzioni”.

Piantedosi osserva infatti che “si è riusciti ad assicurare alla giustizia la totalità degli autori di questi gravi episodi. Con l’intensificazione dei servizi, anche se non tutto si riesce a prevenire, gli autori dei reati vengono comunque in poco tempo arrestati e neutralizzati. Proseguendo in questo modo, riusciremo ad ottenere maggiori risultati anche in termini di prevenzione. Siamo di fronte a una sfida complessa che deve essere affrontata ogni giorno con impegno rinnovato e con il coinvolgimento di tutte le istituzioni competenti”. Si poteva e doveva fare di più, come dice Fontana: “Si deve fare di più. E faremo di più. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, a partire da me e dal mio ministero. Un ruolo determinante lo hanno anche gli enti territoriali, che localmente devono contribuire ad arginare degrado ed emarginazione e tutti i fattori che alimentano i fenomeni criminali. Noi stiamo fornendo loro tutto il nostro sostegno, anche con crescenti risorse finanziarie per la sicurezza urbana”, ha concluso Piantedosi.

