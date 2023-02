Piantedosi: “La nave naufragata a Cutro non ha chiesto aiuto. Serve l’Ue per fermare le tragedie dei migranti”

La nave naufragata davanti alle coste di Cutro, su cui viaggiavano centinaia di migranti, “non ha chiesto aiuto, almeno dalle prime ricostruzioni”. A dirlo è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso di “Cinque minuti”, su Rai1.

Il titolare del Viminale ha poi parlato dell’emergenza migranti che l’Italia sta affrontando: “La Grecia sta attuando politiche di forte contenimento degli arrivi sulla rotta” dalla Turchia “anche con respingimenti che sono stati sotto la lente dell’Unione Europea”. Piantedosi ha poi chiarito: “La Grecia fa una forte opera di contenimento di questi arrivi via mare, anche con metodi molto decisi, e questo probabilmente avrà condizionato la scelta di venire direttamente in Italia” della nave naufragata davanti alle coste di Cutro.

Piantedosi in commissione Affari costituzionali: “Bloccare le partenze”

Ancora al centro delle polemiche per le affermazioni sulla tragedia di migranti nelle acque di Cutro, il ministro dell’Interno si è presentato oggi davanti alla commissione Affari costituzionali del Senato per illustrare le linee programmatiche del proprio dicastero. Ma, come immaginabile, gran parte dell’audizione è stata dedicata a quanto avvenuto a Cutro, in Calabria, dove “è salito a 64 il numero di vittime di questa ennesima tragedia del mare”. Una tragedia che, ha scandito il ministro per ribadire il proprio pensiero, “ci addolora profondamente ed interpella le nostre coscienze”. Davanti ai senatori, fra cui quelli dell’opposizione, sul piede di guerra, il ministro ha però voluto chiarire il senso delle proprie parole sulle traversate dei migranti: “Ho solo detto ‘fermatevi, veniamo noi a prendervi’” attraverso strumenti legali come “il decreto flussi e i corridoi umanitari”. Perché, ha ribadito, nessuno “può negare che le traversate sono pericolose”.

Allo stesso modo, il ministro ha respinto con fermezza la connessione fra la tragedia ed il decreto Ong. Nessuna nave delle organizzazioni non governative “ha mai pattugliato quella rotta per propria scelta operativa” e, soprattutto, nel decreto “non c’è scritto da nessuna parte” che non avrebbero potuto farlo. Poi sarà l’indagine in corso a stabilire i fatti ed eventuali lacune ma, per la grande considerazione per il sistema dei soccorsi, “non ho motivo di ritenere che vi siano stati errori, sottovalutazioni e omissioni” nel salvataggio dei migranti in balia del mare.

Considerazioni su questa ennesima tragedia che non spostano il punto di partenza: l’imperativo di combattere gli scafisti e bloccare le partenze può “realizzarsi solo attraverso un’azione decisa dell’Unione europea e una forte sinergia con i paesi di origine e transito dei migranti”. Sulla posizione di Bruxelles, però, siamo “davanti ad un radicale cambio di paradigma” del Consiglio affari interni dell’Ue che “finalmente pone la questione migratoria in una dimensione europea e va nel senso auspicato dall’Italia”. Segnali anche dalla Francia che, parole del ministro, ha manifestato una forte volontà di lavorare insieme. Quanto alle questioni interne, il ministro ha ribadito come le nuove norme volute dal governo non introducano in nessun modo “il divieto di salvataggi in mare” ma intendano solo regolarli. Così come, per evitare naufragi e nuove tragedie, il governo “ha intensificato i corridoi migratori legali” riscontrando anche un deciso aumento delle richieste, 617 dall’insediamento al Viminale. Dunque aumentare gli accessi legali per evitare che “chi scappa dalle guerre si affidi a trafficanti di essere umani senza scrupoli”. Anche per questo ci sarà presto un nuovo intervento normativo per affrontare nell’insieme le maggiori criticità, come i rimpatri, il sistema di accoglienza, la protezione internazionale e i corridoi umanitari.

Nelle due ore abbondanti di audizione, il ministro ha poi trattato diversi aspetti di sua competenza, a cominciare dalla sicurezza, anche cibernetica. Alla luce degli ultimi attacchi online contro il nostro Paese, il ministro ha indicato come indispensabile rafforzare la sicurezza delle reti e dei sistemi, con particolare riguardo al sistema delle infrastrutture critiche. Ma – ha assicurato – non c’è nessun allarme specifico. Preoccupa poi il tema dei disordini interni, vista la ritrovata “pericolosità della componente anarco-insurrezionalista” che dopo aver “protestato contro le restrizioni per la pandemia, si concentra oggi sulla solidarietà ad Alfredo Cospito”. Non si tratta, ha chiarito il ministro, solo di effervescenze di natura movimentista, tese ad infiltrare manifestazioni, ma di minacce e azioni dirette contro diversi target. Spazio anche alla cronaca più recente, con il pestaggio di matrice politica fuori dal liceo Michelangelo di Firenze, che torna nelle parole del ministro: “La violenza non è mai ammessa e va condannata con la massima nettezza, perché l’attività politica si fa con le idee e con il confronto, mai con le minacce e la violenza” ma “esistono tanti esempi, da una parte e dell’atra, di chi cerca una giustificazione a metodi che non possono avere alcuno spazio”. Anche in questo caso, “attendiamo gli esiti dell’inchiesta”.

