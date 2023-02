Piantedosi: “Abbiamo evitato il triplo degli sbarchi di immigrati”

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parla a “Il Giornale” della bomba immigrazione e la minaccia anarchica. Mai tanti sbarchi di immigrati come nelle prime settimane del 2023: oltre 13mila. Arrivano ogni giorno barconi in Sicilia, Calabria, Lazio, Sardegna, Abruzzo: “L’Italia è al centro del Mediterraneo. Per chi vuole arrivare in Europa dall’Africa noi rappresentiamo il primo punto di approdo. Storicamente per questa posizione geografica subiamo le conseguenze delle crisi politiche, economiche e sociali, che ciclicamente vivono i Paesi del continente africano. Di fronte a fasi acute di tali crisi, come quella che stiamo vivendo in questi giorni, possiamo contrapporre soprattutto la nostra tradizionale organizzazione per mitigare l’impatto sull’ordine pubblico”. “È quello che stiamo facendo, – osserva il ministro – ma è evidente come sia necessario che vengano a compiuta efficacia altre misure che stiamo adottando per bloccare le partenze”.

Il governo ha annunciato la linea dura sugli sbarchi di clandestini, i suoi decreti restrittivi vengono contestati per la loro durezza da Ong e sinistra radicale, eppure l’emergenza aumenta: “Il governo, sin dal suo insediamento, ha messo tra le sue priorità quella del contrasto all’immigrazione irregolare. Il primo risultato tangibile è che, dopo anni di sottovalutazione del fenomeno migratorio, lo stesso è ritornato al centro della discussione critica della Ue. Questo è avvenuto per merito, soprattutto, del presidente Meloni. Il collega Tajani degli Esteri, in alcuni casi con il sottoscritto, ha avviato importanti e troppo a lungo trascurate iniziative di raccordo con i Paesi, soprattutto africani di origine e transito dei flussi migratori, per concorrere e sostenere la loro tenuta e lo sviluppo sociale ed economico”: “Anche grazie alla nostra cooperazione, seppur in un quadro di arrivi numerosi, – rileva Piantedosi – le autorità tunisine e libiche, dal 1 novembre ad oggi, hanno scongiurato l’arrivo, rispettivamente, di quasi 13 mila e di oltre 9 mila migranti. Si tratta di un risultato importante perché sono numeri che si sarebbero aggiunti a quello delle persone che sono riuscite a sfuggire ai controlli arrivando sulle nostre coste”.

Il ministro spiega, inoltre, cosa può fare il governo di più specifico nell’immediato: “Il governo può e deve mantenere ferma la determinazione nel combattere, in molteplici direzioni, il fenomeno dell’immigrazione irregolare e incontrollata. E continuerà a farlo. Può sembrare una risposta scontata, ma non lo è. Come ho già detto la ferma volontà di governare i flussi migratori sono certo che produrrà i suoi effetti al più presto. Trovo superficiale e talvolta anche un po’ strumentale la pretesa di giudicarci dopo solo 4 mesi di lavoro”. Domani si decide sul mantenimento del 41bis all’anarchico Cospito. Una eventuale revoca sarebbe accolta dal ministro “con il massimo rispetto. In una democrazia compiuta le decisioni amministrative e giudiziarie si impugnano e si appellano nelle sedi competenti, non nelle piazze o minacciando le istituzioni”. A proposito, il dubbio è se le minacce anarchiche siano una strategia comunicativa per fare pressing sulla magistratura o la punta dell’iceberg di una pericolosa stagione eversiva di ritorno: “Sicuramente la prima. Quanto alla seconda l’Italia ha già dimostrato negli anni di essere un Paese attrezzato per la difesa dei cittadini e delle istituzioni repubblicane”, ha concluso Piantedosi.

