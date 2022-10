Petroliera Xelo affonda al largo della Tunisia: interviene anche la Difesa italiana

In particolare, sono stati posti in stato di allerta mezzi aeronavali della Marina militare, unitamente ai pattugliatori Vega e Orione

In seguito al naufragio della petroliera Xelo, che nella notte tra venerdì e sabato è affondata nel Golfo di Gabes, di fronte alla costa sud-orientale della Tunisia, con 750 tonnellate di gasolio, la Difesa italiana, su richiesta delle autorità di Tunisi, ha approntato e reso disponibile un contributo nazionale al fine di fornire supporto alle attività di sorveglianza e monitoraggio di eventuali sversamenti in mare di idrocarburi. In particolare, sono stati posti in stato di allerta mezzi aeronavali della Marina militare, unitamente ai pattugliatori Vega e Orione. Le navi sono equipaggiate con panne antinquinamento, Discoil, liquido disperdente e, con il supporto degli elicotteri, sono in grado di mettere in atto le procedure per l’eventuale contenimento e la rimozione degli agenti inquinanti oleosi, evitando che gli stessi giungano a contatto con la costa e minimizzando l’impatto sull’ecosistema marino.

A bordo del pattugliatore Vega opererà un team operativo subacquei del Comsubin, dotato di drone subacqueo e di capacità di verifica dello stato del relitto, al momento adagiato su un fondale di 15 metri e a circa 3 miglia nautiche dalla costa tunisina. Nave Vega è in navigazione verso la propria area di assegnazione, in quanto già impiegata per svolgere una missione di vigilanza marittima e vigilanza pesca nelle acque a sud della Sicilia.

Il pattugliatore Orione è stato posta in stato di allerta unitamente a un velivolo da pattugliamento marittimo P72, in grado di monitorare l’area e individuare eventuali sversamenti di idrocarburi con sensori elettronici e all’infrarosso. La situazione è costantemente monitorata dal Comando operativo di Vertice interforze. Nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, la Difesa, tramite la Marina militare, contribuisce alla lotta all’inquinamento marino in cooperazione con altri enti, dicasteri e agenzie nazionali.

La petroliera presenta delle perdite di carburante dai motori. Lo riferisce l’agenzia di stampa tunisina “Tap”, specificando che secondo la missione della Marina tunisina le 750 tonnellate di gasolio trasportato dalla petroliera partita da Damietta, Egitto, e diretta verso Malta, sono ancora “al sicuro”. Nella giornata di oggi, alcune delle pattuglie presenti nei dintorni dell’imbarcazione, hanno riferito di macchie di carburante sulla superficie del mare. Tuttavia, le macchie non si sono espanse e ciò dimostra che la perdita, minima, proviene dai motori dell’imbarcazione, ormai sbilanciata e in fase di affondamento.

