Peste suina: nel Lazio arriva il sostegno alle zone di caccia, le Regioni chiedono l’intervento del governo

Il Lazio chiede insieme alle altre regioni italiane un intervento urgente del governo per l’emergenza cinghiali. Inoltre, per la gestione e il controllo della peste suina, la giunta guidata da Nicola Zingaretti ha approvato una delibera per sostenere gli ambiti territoriali di caccia. Questa mattina gli assessori regionali alle politiche agricole di tutta Italia si sono dati appuntamento a Roma per un confronto sull’emergenza cinghiali. L’incontro è stato organizzato dal coordinatore della commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni, Federico Caner, per ribadire l’insostenibilità della situazione legata alla presenza di cinghiali sul territorio del Lazio, così come nell’intero Paese, e l’urgente necessità di un serio e concreto intervento da parte del Governo. “Chiediamo in particolare un allargamento di due mesi della stagione venatoria e strumenti di contenimento dei cinghiali”, ha spiegato Federico Caner, assessore all’agricoltura della regione Veneto, coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni.

“Siamo fortemente allarmati e preoccupati perché la situazione nel territorio è veramente tragica non soltanto per quel che riguarda i danni agricoli che i cinghiali stanno facendo sul territorio ma anche per una questione di sicurezza a causa della peste suina africana a cui si mischia non soltanto nel settore zootecnico ma anche a livello della salute per l’uomo senza parlare degli attacchi all’uomo”, ha detto Caner. “Aspettiamo da due mesi una modifica del decreto – ha proseguito – anzi ringrazio la sottosegretaria Vannia Gava del ministero dell’ecologia che ci ha permesso di fare una modifica importante che però è ferma da due mesi. Non so se per incomprensioni o per mancanza di volontà politica tra ministeri, però oggi è la prima volta che 21 assessori si trovano insieme a fare una conferenza stampa per chiedere interventi urgenti e indifferibili al Governo sulla questione cinghiali”. Si pensa ad una vigilanza a livello territoriale “perché purtroppo con la modifica della legge Delrio le competenze sono passate alle regioni che però non hanno strumenti e personale per fare il contenimento”. Le regioni puntano il dito anche contro i movimenti ambientalisti che “vogliono bloccare completamente la possibilità di gestire questa specie che sta facendo troppi danni. C’è una parte del M5s, con anima ambientalista, che non consente il transito di questo decreto mettendo in difficoltà i loro ministri”, ha concluso Caner.

Intanto, oggi pomeriggio la Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessorato all’agricoltura, ha approvato la delibera che ha come principale obiettivo quello di rendere più incisiva ed efficace l’attività degli Ambiti territoriali di caccia (Atc) per la gestione e il controllo della peste suina africana nell’ambito dei piani di caccia, di selezione e delle operazioni di controllo del cinghiale. Un atto concordato con il commissario straordinario per la peste suina africana, Angelo Ferrari, e conseguente alla circolazione della pesta suina in alcune aree della regione, e in modo particolare di Roma Capitale. Nello specifico l’atto prevede che gli Atc vengano dotati di specifiche risorse finanziare per svolgere attività di smaltimento delle carcasse dei cinghiali abbattuti durante le attività di caccia, di selezione e di controllo di questi animali. Viene stabilito infatti un rimborso spese forfettario ai soggetti che, ai sensi dell’ordinanza 4/2022 del commissario straordinario per la peste suina africana, effettuano la ricerca attiva delle carcasse in coordinamento con le forze dell’ordine o le aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

La delibera della Regione Lazio prevede inoltre di riconoscere un rimborso spese forfettario ai “selecontrollori” (cacciatori che, dopo aver partecipato a specifici corsi, aver superato l’esame e essere iscritto all’albo provinciale, possono collaborare con i guardacaccia – o comunque con gli agenti di vigilanza venatoria – per il controllo e la gestione degli ungulati presenti sul territorio) che partecipano attivamente alle operazioni dovute all’emergenza della peste suina. I selecontrollori saranno pagati direttamente dagli Atc per le eventuali operazioni effettuate. Agli Atc infine il compito di individuare ditte autorizzate alla ricezione e allo smaltimento delle carcasse di cinghiali abbattuti durante gli interventi. Le spese sostenute dagli Atc dovranno essere trasmesse e rendicontate trimestralmente alla direzione regionale agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste. Le risorse stanziate finora sono di 250 mila euro.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram