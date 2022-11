Peste suina: il Tar dà ragione all’Asl sulla ‘Sfattoria degli Ultimi’ di Roma, insorgono gli animalisti

La Asl Roma 1 è preposta a valutare l’abbattimento o meno di maiali o cinghiali ricadenti nella così detta rossa “disegnata” a Roma per contenere il focolaio da peste suina e, solamente due suini, possono essere considerati animali da affezione. Sono questi i capisaldi della decisione presa dal Tar del Lazio chiamato ad esprimersi dagli animalisti della “Sfattoria degli Ultimi”, sulla vicenda dei 130, tra cinghiali e maiali, ospiti della struttura di via Arcore a Roma, che rischiano l’abbattimento. “Auspichiamo che quanto disposto non conduca ad abbattimenti in una struttura dove lo stesso Tar riconosce non esservi un focolaio di Psa attivo. Auspichiamo che l’Asl consenta anche alle controparti di depositare propri documenti e chiarimenti affinché possa instaurarsi un equo contraddittorio e che manifesti essa stessa la volontà di trovare soluzioni alternative che consentano la salvezza di animali sani, chiusi in recinti, iscritti all’anagrafe e costantemente controllati”. Così, in una nota, le associazioni Enpa, Leal, Leidaa, Lndc, Oipa, e Tda a commento del decreto del Tar del 17 agosto riguardante la Sfattoria degli ultimi”.

Da parte loro gli avvocati Michele Pezone, l’avvocato Giuseppe Calamo dello Studio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, che seguono il ricorso delle Associazioni precisano in una nota che “Il decreto in esame accerta che l’azione amministrativa è stata eseguita in violazione dell’Art. 12, co. 2, del Regolamento (UE) 2020/687 e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento di abbattimento dell’8 agosto 2022. Inoltre, impone all’Asl di svolgere un monitoraggio dello stato di salute dei suidi presenti nel rifugio, valutando se esistono effettivamente casi in cui è consentito l’abbattimento. Non autorizza gli abbattimenti in generale nel rifugio, dispone semplicemente che l’autorità sanitaria compia nuovi accertamenti essendosi i precedenti rivelatisi erronei. In ragione della diversa lettura che l’Asl ha diramato, stiamo comunque considerando se proporre un’istanza di modifica sulla base dei chiarimenti che avevamo intenzione di depositare domani, cosa che non abbiamo potuto fare”.

