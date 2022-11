Peste suina a Roma: si allarga la zona rossa, oggi l’ordinanza e presto un piano abbattimenti

Si allarga la zona rossa a Roma contro la diffusione della peste suina africana. Lo prevede la Decisione della commissione Europea, pubblicata oggi nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e che il governo è pronto a recepire con una ordinanza a firma del commissario straordinario. La Decisione di esecuzione 2022/746 della Commissione Europea è valida fino al 31 agosto e indica nel dettaglio le zone dell’area di Roma interessate, con l’estensione del perimetro rispetto al provvedimento della Regione Lazio, soprattutto per la zona Nord della Capitale. Nel provvedimento si legge che l’Italia istituirà “immediatamente” una zona rossa a Roma contro la peste suina africana e provvederà affinché non siano autorizzati “i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi”. Già lo scorso 7 maggio la Regione Lazio aveva istituito “una zona infetta provvisoria”: ovvero un’area che comprende una parte del parco dell’Insugherata e del Parco di Veio e l’intero Parco del Pineto e della Riserva di Monte Mario, dove è prevista la sorveglianza rafforzata dei cinghiali, il campionamento e l’analisi di eventuali carcasse e il loro smaltimento in sicurezza. Ora la zona rossa di Roma sarà estesa alla via Cassia fino all’intersezione con la Cassia Veientana e a nordest al Grande raccordo anulare.

Intanto oggi verrà firmata l’ordinanza del commissario straordinario, Angelo Ferrari, per istituire una zona rossa allargata a Roma, che andrà a regolamentare più nel dettaglio le attività possibili e le restrizioni. Lo annuncia il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa. Le misure contenute nell’ordinanza in arrivo saranno attive fin da subito, ma non dovrebbero riguardare direttamente gli abbattimenti selettivi, per cui l’iter potrebbe essere più lungo. Per questi, infatti, occorre un piano di eradicazione di concerto con la Regione e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), da sottoporre poi all’approvazione delle autorità europee. Per accelerare i tempi e facilitare il confronto tra le istituzioni coinvolte, a Roma dovrebbe essere nominato un funzionario prefettizio, mentre Angelo Ferrari, il commissario di governo, continuerà a seguire la situazione in ambito nazionale.

Il caso zero di peste suina si è verificato in una zona del parco dell’Insugherata a Roma. Adesso però la zona infetta si è allargata. Nell’ordinanza del commissario straordinario, che andrà a integrare quella della Regione Lazio, verranno attenzionati i comportamenti da seguire e individuati i responsabili degli interventi in zona rossa e in zona bianca in caso di avvistamento di cinghiali e carcasse. Ma la novità riguarda l’estensione della zona rossa nel quadrante nord della città. La peste suina, come spiegano gli esperti, colpisce suini e cinghiali ed è altamente contagioso ma non rappresenta un rischio per la salute dell’uomo o degli animali domestici. Tuttavia, i casi sono arrivati a 119 tra Piemonte e Liguria e a 6 nella sola zona di Roma. La prossima settimana “si arriverà ad una condivisione tra Regione Liguria e Ispra per l’eradicazione del virus che prevede anche l’abbattimento di alcuni capi di cinghiale”, assicura il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, sottolineando che “dobbiamo mettere in atto tutte le misure per contenere la diffusione del virus e salvaguardare il comparto agricolo. In Liguria e Piemonte già in settimana ci saranno operazioni di messa a terra delle recinzioni”.

Intanto, però, continuano gli avvistamenti nelle aree urbane: nelle ultime ore un braco di cinghiali è stato segnalato davanti al policlinico Gemelli, mentre ieri, circa 30 esemplari, sono arrivati fino al centro abitato di via Azzarita, in zona Cassia. Inoltre, si registra anche il ritrovamento, nella riserva dell’Insugherata dove era stato scoperto il caso zero, di un cucciolo di cinghiale decapitato. “Nel nostro paese, oltre all’emergenza della peste suina, che ovviamente dobbiamo contenere e contrastare, c’è il tema della troppa presenza dei cinghiali sul nostro territorio”, ribadisce il sottosegretario Costa. “Credo che l’obiettivo debba essere una sensibile riduzione dei cinghiali sul nostro territorio”, perché “ogni anno apportano danni ingenti e rappresentano anche un rischio per la pubblica incolumità”.

