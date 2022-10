Perù: sciopero dei trasportatori contro l’aumento dei prezzi dei carburanti

Inizia oggi in Perù lo sciopero dei trasportatori per protestare contro l’alto prezzo dei combustibili, dopo il mancato raggiungimento di un accordo tra il governo e i sindacati di categoria. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Óscar Graham, parlando in conferenza stampa. Il ministro ha spiegato che dopo tre giorni di dialogo non è staro possibile arrivare a un accordo. Secondo il viceministro dell’Economia, Álex Contreras, uno dei motivi per cui i sindacati non hanno accettato l’intesa è che molte delle proposte sul tavolo richiedono l’intervento del parlamento. Dopo l’annuncio dello sciopero più di 130 mila agenti di polizia sono stati schierati a livello nazionale per garantire l’ordine. L’Associazione dei trasportatori del Perù aveva in un primo momento deciso di sospendere lo sciopero programmato per il 27 giugno. La decisione era arrivata dopo una riunione con il ministro dei Trasporti, Juan Barranzuela Quiroga.

Il Perù è stato di recente teatro di accese proteste contro l’aumento generalizzato dei prezzi. Iniziate il 28 marzo contro l’aumento dei prezzi dei carburanti e altri beni, spinto dai contraccolpi della guerra in corso in Ucraina, le manifestazioni si sono presto allargate sfociando in più generiche proteste antigovernative. Almeno cinque persone hanno perso la vita negli scontri e almeno 22 persone sono state arrestate nella sola capitale Lima.

Per fare fronte al malcontento il presidente Castillo ha annunciato una serie di misure, tra cui l’accordo con il settore dei trasporti che prevede che benzina e diesel vengano escluse dall’imposta sul consumo fino al 30 giugno. Il governo del Perù ha anche approvato l’aumento del salario minimo di 95 sol (circa 23 euro), che portano la retribuzione minima da 930 sol (circa 229 euro) a 1025 sol (circa 252 euro), mentre il Congresso ha approvato un’iniziativa che escludere dall’imposta generale sui consumi i prodotti alimentari di base. Castillo ha anche annunciato l’invio di un progetto di legge all’esecutivo per diminuire gli stipendi dei membri del governo, incluso il presidente, e dei parlamentari.

Secondo l’Istituto nazionale di statistica e Informatica (Inei) la regione metropolitana di Lima, dove vive un terzo della popolazione del Paese, ha registrato a marzo un aumento dell’inflazione dell’1,48 per cento su mese, il livello già alto degli ultimi 26 anni, vicino al risultato del febbraio 1996, quando si attestò all’1,53 per cento. L’allarme sui contraccolpi della guerra in Ucraina sull’andamento dei prezzi nella regione è stato lanciato nei giorni scorsi anche dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Gli alti prezzi delle commodities sembrano poter aumentare in modo significato l’inflazione nella regione, scrivono gli analisti dell’Fmi, ricordando che cinque delle maggiori economia (Brasile, Messico, Cile, Colombia e Perù) già affrontano un’inflazione attorno all’8 per cento.

