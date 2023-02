Perù: riapre il sito archeologico inca Machu Picchu

Il sito archeologico inca Machu Picchu, principale attrazione turistica del Perù, riapre oggi ai turisti, dopo essere stato chiuso da metà gennaio a causa delle proteste antigovernative in corso nel Paese. Lo ha annunciato il ministero della Cultura, secondo cui il sito osserverà gli stessi orari e gli stessi circuiti vigenti prima della chiusura. La regione meridionale di Cusco, dove sorge il sito archeologico, è uno degli epicentri delle proteste. In tutto il sud del Paese il governo ha proclamato lo stato di emergenza per “difendere gli asset nazionali critici”.

Il Perù si trova in una profonda crisi politica dal 7 dicembre scorso, giorno in cui l’ex presidente Pedro Castillo ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e un governo di emergenza nazionale mentre il Congresso si riuniva per votare la terza mozione di impeachment nei suoi confronti. I deputati, riuniti in emergenza, hanno quindi approvato la mozione e, nelle ore in cui Castillo veniva arrestato, proclamato la vice, Dina Boluarte, come nuova presidente. Da allora decine di migliaia di persone sono scese in piazza chiedendo nuove elezioni, le dimissioni di Boluarte e la scarcerazione di Castillo. Proteste che hanno sin qui causato la morte di 49 persone, tra cui un agente di polizia. Altre 11 persone, tra cui un bambino di un anno, sono morte in incidenti legati ai numerosi blocchi stradali messi in piedi dai manifestanti.

Il parlamento, fortemente diviso al suo interno, non riesce a trovare un accordo per anticipare le elezioni in programma nel 2026. La plenaria del Congresso ha respinto il progetto di riforma costituzionale per anticipare il voto a luglio di quest’anno e tenere un referendum per un’Assemblea costituzionale che rediga una nuova Costituzione, presentato dal partito della sinistra radicale Perù Libre. Il Congresso ha respinto anche la proposta, inizialmente approvata dal parlamento, di anticipare le elezioni ad aprile 2024, mentre non è mai arrivata al dibattito la proposta presentata dalla presidente Dina Boluarte di anticipare le elezioni generali a ottobre 2023.

La presidente del Perù, Dina Boluarte, insiste che non lascerà l’incarico e ha ripetuto che il via libera a elezioni generali anticipate è nelle mani del Congresso. “La riflessione, credo, è nelle mani del Congresso, soprattutto della commissione Costituzione, che deve analizzare (la questione), noi come governo, dobbiamo governare”, ha dichiarato Boluarte durante una recente visita nella regione di Arequipa, nel sud del Paese. La presidente ha quindi assicurato di non aver mantenuto “alcun silenzio” sulle elezioni e ha ricordato di aver inviato due proposte per far sì che queste si tengano nell’aprile 2024 e nell’ottobre di quest’anno, ma entrambe sono state respinte dal Congresso che, ha aggiunto, ha anche bocciato altre iniziative di destra e di sinistra.

A inizio febbraio, nel tentativo di contenere le proteste, il governo del Perù ha decretato lo stato di emergenza in sette regioni, tutte nel sud del Paese. Si tratta delle regioni di Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurimac, Arequipa, Moquegua e Tacna. La misura sarà in vigore per un periodo di 60 giorni, durante il quale, si legge nel testo del decreto, la Polizia “manterrà il controllo dell’ordine interno con il sostegno delle Forze armate”, con l’obiettivo di “difendere gli asset nazionali critici”. Nella regione di Puno, dove vige anche il coprifuoco notturno, il provvedimento era già in vigore dal 14 gennaio. La misura arriva dopo che la società mineraria cinese Mmg, che gestisce il giacimento di rame Las Bambas, nella regione di Apurimac, ha annunciato lo stop alle operazioni dal 1 febbraio a causa delle proteste in corso nel Paese. Il giacimento produce circa il 2 per cento del rame prodotto a livello mondiale.

Il governo del Perù ha prorogato lo stato di emergenza dichiarato nel dipartimento della capitale Lima, nella confinante regione di Callao e nelle principali arterie stradali del Paese. La misura si aggiunge alla proroga dello stato di emergenza già annunciata nelle regioni meridionali, epicentro delle proteste antigovernative in corso dal 7 dicembre. La Polizia nazionale peruviana (Pnp) sarà incaricata di mantenere il controllo dell’ordine interno, con il supporto delle Forze armate, si legge nel decreto pubblicato nell’edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale.

Secondo un’indagine realizzata da Ipsos Perú per “America Tv” il 70 per cento dei peruviani è favorevole a tenere elezioni generali anticipate nel 2023. Il 22 per cento ritiene che si debba andare alle urne ad aprile 2024, mentre solo il 7 per cento è favorevole a tenere le elezioni nel 2026, ovvero nella data in cui è prevista la scadenza naturale della legislatura. Dall’indagine emerge che il 76 per cento ritiene che la presidente Dina Boluarte debba dimettersi e convocare elezioni generali, mentre solo il 20 per cento pensa che dovrebbe rimanere al suo posto. Il 74 per cento, inoltre, giudica negativamente l’operato della presidente, mentre solo il 18 per cento lo approva. Il sondaggio è stato condotto dal 9 al 10 febbraio su 1.210 persone. Lo studio ha un margine di errore del 2,8 per cento in più o in meno.

