Perquisita la casa di Kolomoisky, l’oligarca che lanciò Zelensky in politica

Il servizio di sicurezza ucraino sta effettuando perquisizioni nell’abitazione dell’oligarca Ihor Kolomoisky, accusato di truffa in relazione alle società petrolifere di Ukrtatnafta e Ukrnafta. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Rbk Ucraina”, citando fonti riservate. I reati contestati sarebbero appropriazione indebita di prodotti petroliferi per un valore totale di 40 miliardi di grivnie (circa un miliardo di euro), nonché di evasione dei dazi doganali.

Kolomoisky è considerato uno dei più ricchi e potenti oligarchi dell’Ucraina, nonostante i numerosi problemi avuti con le autorità di Kiev negli ultimi anni, culminati nella revoca della cittadinanza decisa nei suoi confronti dal presidente Volodymyr Zelensky nel 2022. Il governo ucraino ha inoltre nazionalizzato diversi asset dell’imprenditore nel novembre scorso, compresi quelli nel settore energetico. Nel 1992 Kolomoisky fondò PrivatBank, la principale banca privata del Paese, nazionalizzata però nel 2016 in quello che rappresentò la prima svolta negativa nelle fortune dell’oligarca, sotto la presidenza di Petro Poroshenko.

Successivamente l’imprenditore scelse di lasciare il Paese e si trasferì all’estero, sfruttando i passaporti di Cipro e Israele in suo possesso, dando al contempo via a una battaglia legale contro la nazionalizzazione della banca. Nel 2019 Kolomoisky sostenne finanziariamente la campagna elettorale per le presidenziali di Zelensky, con cui era in rapporti di affari da diverso tempo. L’oligarca possedeva la quota di maggioranza dell’emittente “1+1”, sulle cui frequenze andava in onda “Servo del popolo”, il programma in cui recitava il futuro capo dello Stato e che era prodotto da Kvartal 95, fondata dallo stesso Zelensky. L’allora personaggio televisivo vinse le elezioni e si parlò di lui come “il candidato di Kolomoisky”.

Anche per queste ragioni, Zelensky ha provato nel tempo a distaccarsi progressivamente da questa figura, divenuta oramai ingombrante, con una serie di mosse politiche e disegni di legge che penalizzavano le attività dell’oligarca. L’avvio delle indagini nei confronti di Kolomoisky negli Stati Uniti da parte dell’Fbi ha portato nel 2021 a una serie di sanzioni contro l’imprenditore, accusato di corruzione. Le autorità di Kiev hanno risposto nel 2022 con l’inserimento dell’imprenditore nel registro speciale previsto dalla cosiddetta “legge anti-oligarchi”. Secondo alcune fonti, Kolomoisky avrebbe anche dei legami con il gruppo ucraino Burisma, attivo nel settore dell’energia, e di cui fu membro del consiglio di amministrazione dal 2014 al 2019 Hunter Biden, figlio dell’attuale presidente statunitense.

