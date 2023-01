Per Letta le primarie Pd restano confermate il 19 febbraio

“Per il segretario Letta la data per le primarie resta quella del 19 febbraio in linea con quanto già deciso. Eventualmente sarà la Direzione della prossima settimana a valutare la richiesta dei candidati, essendo la Direzione stessa delegata dall’Assemblea nazionale a gestire l’ingorgo creato dal voto imminente per il rinnovo della 4 amministrazioni regionali”. E’ quanto riferiscono fonti del Nazareno sull’ipotesi di rinviare le primarie al 26 febbraio.

Da diversi giorni nel partito si parla della possibilità di far slittare le primarie perché troppo vicine alle consultazioni regionali. A volerlo i candidati alla leadership, Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, che preferirebbero allontanare la data dalla Regionali di Lazio e Lombardia del 12 febbraio per attenuare possibili contraccolpi del voto sui gazebo.

