Per le Borse statunitensi si chiude il peggior semestre dal 1970, Standard and Poor 500 perde il 20 per cento

Il semestre che si è chiuso ieri rappresenta il peggiore dal 1970 per le Borse statunitensi: il rialzo dei tassi di interesse e l’inflazione galoppante hanno portato l’indice Standard and Poor 500 a perdere il 20 per cento circa dall’inizio dell’anno, mentre le obbligazioni “investment grade” hanno registrato una perdita di undici punti percentuali. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, aggiungendo che la tendenza negativa è stata acuita ulteriormente dal rallentamento della crescita economica e dal crollo delle criptovalute. Solo i prezzi delle commodity hanno registrato un incremento: il petrolio è salito sopra i cento dollari al barile, mentre i prezzi del gas naturale sono balzati a livelli record a seguito della guerra in Ucraina. Inoltre, gli investitori sono concordi nell’aspettarsi una volatilità ancora maggiore nei prossimi mesi, a causa delle banche centrali di tutto il mondo che, per contenere l’inflazione, hanno in programma ulteriori rialzi dei tassi di interesse nelle prossime settimane.

