Per il 47 per cento delle imprese del Lazio i fatturati tornano a crescere: l’indagine Federlazio

Dopo la battuta d’arresto causata dalla pandemia e dall’aumento dei prezzi, che si è scatenato come conseguenza della guerra in Ucraina, le imprese del Lazio nel 2022 sono ripartite, e i fatturati sono cresciuti. Lo scorso anno, infatti, le imprese della Regione che hanno registrato un incremento del fatturato sono il 47,5 per cento e, in maniera particolare, sono cresciuti del 26 per cento i ricavi sul mercato internazionale. La crescita dei ricavi su base nazionale ammonta a più 23 per cento. Positivi anche se in misura più contenuta quelli relativi al mercato delle commesse pubbliche (più 6 per cento). E’ questo quanto emerge dall’indagine Congiunturale 2023 di Federlazio “Le Pmi di fronte all’instabilità della congiuntura economica”, presentata oggi nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma.

L’indagine è stata presentata dal presidente Federlazio, Silvio Rossignoli, e dal direttore generale, Luciano Mocci. Nel corso dell’incontro sono intervenuti il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, l’assessora alle Attività produttive, Monica Lucarelli, il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e Massimiliano Bolis, della divisione Analisi e Ricerca Economica della Banca d’Italia.

Nel 2022 il 70 per cento delle aziende del Lazio ha realizzato investimenti, un incremento che è stato notevole rispetto al 59,7 per cento del 2021. Gli interventi si sono concentrati soprattutto nella formazione e aggiornamento del personale (31,4 per cento) nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e servizi (22,9 per cento), nella digitalizzazione del processo produttivo (22,1 per cento) e delle attività amministrative (14,3 per cento). A salire sono stati anche i livelli di occupazione, che hanno registrato un più 15,4 per cento, prevalentemente tra le imprese di media dimensione. Tuttavia, il 46 per cento degli imprenditori intervistati ha riscontrato forti criticità nella ricerca di personale, e in particolare le figure professionali specializzate. “In questi ultimi anni molti imprenditori hanno affrontato le continue emergenze impegnandosi a investire per rinnovare il modo di lavorare e di proporsi al mercato, ha spiegato Rossignoli. “Questo atteggiamento è stato anche opportunamente accompagnato dai programmi di investimento europei e nazionali che hanno messo in campo un’impegnativa strategia di trasformazione ecologica e digitale della nostra economia – ha aggiunto -. È necessario che questo impegno da parte delle istituzioni continui”.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti negativi nel 2022 questi hanno riguardato soprattutto l’incremento dei costi dell’energia elettrica e del gas che hanno colpito circa il 56 per cento delle imprese del Lazio, con un 4,2 per cento di imprese che ha rilevato effetti molto gravi. “Le capacità di ripresa del nostro sistema ci dicono che gli imprenditori sono più ottimisti ora, dopo la pandemia, guerra in Ucraina e caro prezzi, rispetto a prima – ha concluso Tagliavanti -.Ora dobbiamo utilizzare la fase dei grandi investimenti per cambiare ed essere competitivi in vista del Giubileo del 2025, di un possibile Expo 2030 e della messa a terra del Pnrr”.

