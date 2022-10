Per i direttori dell’MI5 e dell’Fbi, la Cina è la principale minaccia per la sicurezza di Regno Unito e Usa

La Cina rappresenta la più grande minaccia a lungo termine per la sicurezza economica e nazionale di Regno Unito e Stati Uniti. Sono le parole pronunciate in un discorso congiunto senza precedenti dai direttori delle principali agenzie di sicurezza dei due Paesi: Ken McCallum, numero uno dell’MI5, e Christopher Wray, l’uomo alla guida dell’Fbi.

In un intervento pronunciato al quartier generale londinese dell’MI5 inteso come una dimostrazione di solidarietà occidentale, Wray, il direttore dell’FBI, si è schierato al fianco di McCallum e ha riaffermato le preoccupazioni di vecchia data sullo spionaggio economico e sulle operazioni di hacking messe in atto dalla Cina, nonché sugli sforzi del governo cinese per soffocare il dissenso all’estero. “Vediamo costantemente che è il governo cinese a rappresentare la più grande minaccia a lungo termine per la nostra sicurezza economica e nazionale, e con ‘nostro’ intendo entrambe le nostre nazioni, insieme ai nostri alleati in Europa e altrove”, ha affermato Wray. Le autorità cinesi sono “decise a rubare la vostra tecnologia, qualunque cosa faccia funzionare il vostro settore, e a usarle per minare i vostri affari e dominare il tuo mercato”, ha detto il direttore dell’Fbi.

Ken McCallum, invece, ha aggiunto che l’MI5 sta conducendo una mole di indagini sette volte superiore nei confronti della Cina rispetto a quattro anni fa e prevede di “intensificarle ulteriormente” per affrontare i diffusi tentativi di inferenza che pervadono “tanti aspetti della nostra vita nazionale”. “Oggi è la prima volta che i direttori dell’Fbi e dell’MI5 condividono una piattaforma pubblica”, ha detto McCallum. “Lo stiamo facendo per inviare il segnale più chiaro possibile su un’enorme sfida condivisa: la Cina”. McCallum ha affermato che il governo cinese e le sue “pressioni segrete in tutto il mondo” sono state “la sfida più rivoluzionaria che bisogna affrontare. Questo concetto potrebbe sembrare astratto. Ma è reale ed è urgente”, ha detto. “Dobbiamo parlarne. Dobbiamo agire”, ha aggiunto il direttore dell’MI5. In un passaggio dedicato alle attuali tensioni tra Cina e Taiwan, il direttore dell’Fbi Wray ha affermato che qualsiasi annessione forzata da parte di Pechino “rappresenterebbe una delle più orribili crisi a livello commerciale che il mondo abbia mai visto”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram