Pentagono: approvata la potenziale vendita di sistemi d’arma a Riad e Abu Dhabi

Il dipartimento di Stato statunitense ha approvato la potenziale vendita di missili Patriot e delle relative apparecchiature all’Arabia Saudita, nel quadro di un accordo del valore di 3,05 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il Pentagono. Inoltre, è stata approvata la potenziale vendita di missili del sistema di difesa Thaad e delle relative apparecchiature agli Emirati Arabi Uniti, sulla base di un accordo del valore di 2,25 miliardi di dollari, ha aggiunto il Pentagono. In un comunicato congiunto diramato dopo la visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in Arabia Saudita il mese scorso, è stato ribadito che “il partenariato tra Usa e Arabia Saudita è stato per decenni una pietra miliare della sicurezza regionale e i due paesi condividono la visione di una regione stabile e prospera più sicura e interconnessa con il mondo”.

