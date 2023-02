Pd: Schlein fa il pieno a Roma e nel Lazio, il partito di Gualtieri a un bivio

L'area del sindaco di Roma, sostenitore di Bonaccini, non è riuscita ad affermarsi neanche nei territori dove esprime amministratori di rilievo, dai minisindaci a importanti esponenti in Assemblea capitolina, come i Municipi I, II, III, VIII, IX e XII

Anche a Roma e nel Lazio, fatta eccezione per Viterbo e Frosinone, Elly Schlein ha ottenuto il pieno di consensi alle primarie per la segreteria nazionale. Nella Capitale Schlein ha conquistato 43.834 voti pari al 69,13 per cento, mentre Stefano Bonaccini si è fermato al 30,87 per cento pari a 19.574 voti. Scenario simile nella provincia romana, dove Schlein si accaparra il 65,8 per cento delle preferenze, per un totale di 13.924 voti, mentre Bonaccini si ferma al 34,2 per cento e a 7.224 consensi. E a guardare il territorio regionale il dato medio complessivo del Lazio vede Elly Schlein al 62,65 per cento e Stefano Bonaccini al 37,35 per cento. La sfida tra i due finisce con un 3 a 2: la nuova segretaria del Pd ha conquistato tre città con le relative province (Roma, Rieti e Latina) mentre Bonaccini si è affermato in due capoluoghi (Viterbo e Frosinone). Si dovrà aprire ora una fase di confronto e riflessione anche per i dirigenti locali del Partito democratico: la segreteria romana, in capo al deputato Andrea Casu, va rinnovata da tempo, quella laziale, di Bruno Astorre, va rimessa a una fase congressuale regionale.

L’area del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sostenitore di Bonaccini, non è riuscita ad affermarsi neanche nei territori dove esprime amministratori di rilievo, dai minisindaci a importanti esponenti in Assemblea capitolina, come i Municipi I, II, III, VIII, IX e XII. Secondo gli esponenti capitolini che hanno sostenuto la candidatura di Schlein, comunque, il ruolo e la tenuta del sindaco non sono in discussione, tuttavia l’area di riferimento della nuova segretaria chiede un rinnovamento anche nel partito locale. “La vittoria va innanzitutto all’elevato grado di partecipazione. C’è un popolo che ci chiede un forte cambiamento nella gestione nel Pd. Si apre ora una fase di riflessione su quello che è stato fino a oggi il Partito democratico. E anche per Roma si apre una fase nuova, perché ripensare al Pd significa ripensarlo come forma di organizzazione. E ripensare come attrezzare la città rispetto a questa istanza di cambiamento venuta dal voto delle primarie”, ha detto il consigliere capitolino del Pd, Giovanni Zannola, che ha sostenuto la candidatura di Schlein.

“Il tema del sindaco, Roberto Gualtieri, non è mai stato messo in discussione. Ora ci aspettano altre fasi: il congresso romano e regionale, e i consiglieri che hanno appoggiato Schlein vorrebbero che questo schema di novità, apertura e radicalità si ripetesse”, ha aggiunto il collega di partito Antonio Stampete, anche lui sostenitore di Schlein. Per l’area del sindaco anche la capogruppo capitolina del Pd, Valeria Baglio, ha tenuto a precisare: “Da questa vittoria non credo che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ne uscirà indebolito. Ognuno di noi è parte di un partito e quando si affrontano i congressi si sceglie che posizione prendere. Il sindaco ha fatto tante scelte nei congressi che si sono succeduti, questo non c’entra niente con il livello istituzionale che rappresentiamo e con il ruolo che abbiamo e che dobbiamo affrontare ogni giorno”.

Si vedrà nelle prossime settimane, quando è attesa la convocazione delle segreterie regionale e comunale del Partito democratico. Intanto il sindaco Gualtieri è stato tra i primi ad augurare buon lavoro alla nuova segretaria: “Congratulazioni a Elly Schlein per la sua bella vittoria. Per la prima volta il Pd sarà guidato da una donna. Sono sicuro che con la sua determinazione e sensibilità saprà unire e rilanciare il partito. Ora lavoriamo tutti insieme per costruire un’alternativa alla destra e cambiare il Paese”, ha scritto su Facebook.

