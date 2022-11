Pd Piemonte: confermati tutti gli uscenti, Berruto e Furia verso i listini blindati

La segreteria regionale del Partito Democratico Piemonte ha inviato a Roma la squadra per le elezioni del 25 settembre. I Dem hanno confermato tutti i parlamentari uscenti ovvero Francesca Bonomo, Davide Gariglio, Andrea Giorgis, Mauro Laus, Stefano Lepri e Anna Rossomando. Inoltre, sul fronte delle new entry il Partito ha indicato l’ex ct della nazionale Mauro Berruto e l’attuale segretario del Pd Piemonte Paolo Furia come possibili nomi blindati: il primo nel proporzionale in quota nazionale e il secondo candidato in quattro province, sia sui collegi plurinominali che uninominali.

