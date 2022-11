Letta: “Vorremmo che oggi fosse il giorno dell’orgoglio del nostro Pd”

“Vorremmo che oggi fosse il giorno dell’orgoglio del nostro Pd. Veniamo da settimane complesse, complicate. Questa nostra giornata ci porta l’obbligo di un voto su una norma statutaria, che necessita della maggioranza assoluta i componenti l’Assemblea. Noi siamo un partito che crede che si possa e si debba essere una comunità, con delle regole. Un partito che decide collettivamente: per questo, ci vuole una grande responsabilità. La politica deve essere fatta non da partiti personali, ma da partiti comunità. Il percorso che stiamo facendo per un Congresso costituente ha delle regole”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso dell’Assemblea nazionale del Pd, a Roma.

“Alle Regionali in Lazio e Lombardia stiamo mettendo in campo due candidature ambiziose, Alessio D’Amato e Pierfrancesco Majorino, con cui siamo in campo. Siamo l’unica alternativa che c’è alla destra. Si tratta di candidature che se la possono giocare fino alle fine e che possono vincere”, ha aggiunto Letta.

