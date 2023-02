Pd: il nuovo segretario alla ricerca di un gruppo dirigente meno elefantiaco

Domenica sera conosceremo il nome del nuovo segretario del Partito democratico. Ai voti raccolti nei circoli del partito dovranno essere sommati quelli che usciranno dai gazebo di strade e piazze italiane. Gazebo dove potranno esprimere la loro preferenza iscritti, elettori, simpatizzanti o semplici cittadini che intendono partecipare a questa consultazione.

La corsa, com’è noto e come era facilmente prevedibile è ridotta ormai a due candidati: Stefano Bonaccini ed Elly Schlein con una leggera preferenza, così hanno detto i consensi raccolti nei circoli del partito, per il presidente della regione Emilia-Romagna. I programmi dei due candidati sono noti, quanto meno nelle loro linee generali, anche se molto dovrà essere chiarito e spiegato quando il prescelto siederà sulla poltrona di segretario. Alla ricerca di una nuova identità il prescelto dovrà anche affrontare una questione di cui si è parlato poco: quale sarà il nucleo dirigente del Nazareno? Chi affiancherà il neo eletto nella costruzione del nuovo partito? Domande non da poco dalle quali discende inevitabilmente la linea politica futura, le possibili alleanze, che tipo di opposizione farà il Pd, non solo nelle aule parlamentari, dopo la sconfitta alle politiche del settembre scorso.

Si torna dunque al tema dell’identità. Un segnale al Pd è arrivato dalle recenti elezioni nel Lazio ma soprattutto nella Lombardia dove la tenuta, o meglio il leggero recupero del partito, lo si è misurato soprattutto nelle grandi città, dove il partito è risultato primo. La spiegazione va cercata proprio in quella classe dirigente giovane e slegata dalla vecchia logica delle correnti che ha prodotto amministratori locali, a cominciare dai sindaci, in grado di ascoltare le richieste dei cittadini e di tradurle in una buona amministrazione. In fondo la politica è proprio raccogliere i bisogni dei cittadini e governarle.

Il nuovo segretario non potrà che partire da queste esperienze locali per ricostruire una casa dalle fondamenta e non dal tetto. Insieme all’urgente necessità di snellire le procedure decisionali del partito: il Pd sembra sotto questo profilo ancorato al passato. Che senso ha un’assemblea di oltre 1200 delegati, una direzione che fino ad oggi è stata costruita per dare rappresentanza a tutte le correnti e correntine del partito? Ingolfare il processo decisionale finisce per ritardarlo e far diventare già vecchie le decisioni prese.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram