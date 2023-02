Pd, Elly Schlein: “Basta al partito dei capibastone”

“Non riesco ad immaginare una critica più forte di chi, come me, ha lasciato il Pd 7 anni fa perché non si riconosceva nelle sue politiche scellerate"

“Se vincerò le primarie non sarà più tollerato che in questo partito qualcuno si senta padrone delle tessere e delle persone. Porremo fine alla logica della cooptazione, nella quale le donne vanno bene solo nel ruolo di ‘vice’. Porremo fine al partito dei capi-bastone e dei cacicchi”. Queste le parole della candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, in un’intervista a “La Stampa”, alla vigilia del voto di domani.

Sul sostegno avuto da alcuni ex dirigenti Schlein spiega: “Quando mi sono candidata ho chiarito subito le condizioni: venite liberi, o non venite affatto. Non sono nata ieri, sono nove anni che faccio politica: chi dovesse avvicinarsi per condizionare, incontrerebbe un muro di persone liberi”. E aggiunge: “Non riesco ad immaginare una critica più forte di chi, come me, ha lasciato il Pd 7 anni fa perché non si riconosceva nelle sue politiche scellerate. Sul Memorandum per la Libia. O sul Jobs Act: io ero in piazza con la Cgil. Parole altrettanto nette non le ho sentite dal mio competitor. Anzi. D’altra parte Bonaccini è diverso da me, è il vecchio modello. Un Pd già visto”, conclude.

