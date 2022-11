Pd: Di Maio andava bene, la Moratti no. Il punto del direttore

In una lettera indirizzata ad un quotidiano nazionale Enrico Letta lamenta il fatto che Movimento 5 stelle a Terzo polo, invece di fare una dura opposizione al governo di centrodestra, preferiscono scagliarsi contro il Partito democratico, in una sorta di campagna elettorale continua e perenne. Nella lettera l’attuale segretario del Pd rivendica il ruolo del partito come vero caposaldo, così dice, della democrazia. Può essere senz’altro così ma manca una vera autocritica per spiegare non solo l’insuccesso elettorale ma anche l’isolamento rispetto alle altre forze politiche di opposizione.

La capacità di governare, così come quella di essere opposizione, presuppone non solo un’identità, una strategia e un collegamento con vecchi e nuovi strati sociali di riferimento, cose che il Pd sembra aver perso da tempo, in qualche caso serve anche la capacità tattica. Un caso su tutti: le elezioni regionali in Lombardia. In queste settimane il Pd ha perso per strada possibili candidati alla guida del Pirellone: Carlo Cottarelli ha rinunciato; Giuliano Pisapia, candidato peraltro difficile da far digerire all’ala moderata del partito, si è chiamato fuori; il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, non intende dire sì a Letta.

Insomma non si sa ancora chi il Partito democratico intenda lanciare contro Attilio Fontana, presidente uscente e candidato del centrodestra. Qualcuno si chiede, anche dentro il Pd, per quale motivo sia stata pregiudizialmente bocciata l’idea di convergere su Letizia Moratti, candidata dal Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. “Non ci rappresenta”, ha tagliato corto Letta. Eppure, come rileva qualcuno, votare la Moratti avrebbe creato qualche problema allo stesso centrodestra, alle prese con una competitor che può contare su un bacino di voti non trascurabile e, in più, si sarebbero riaperte le porte per un dialogo con il Terzo polo, dopo la rottura preelettorale.

Chi la pensa così, per esempio, è sicuramente il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. E c’è chi si spinge a chiedere come sia stato possibile accettare Luigi Di Maio tra i candidati nelle liste del Pd alle elezioni politiche, quando lo stesso Di Maio, e non certo Letizia Moratti, aveva gettato fango sul partito per la vicenda dei bambini di Bibbiano. Tattica e strategia sulle quali il Pd dovrà riflettere al prossimo congresso. Ma intanto non si capisce come sia possibile presentarsi a due elezioni importanti come quelle in Lombardia e nel Lazio, senza aver ancora celebrato il congresso e con una classe dirigente dimissionaria.

