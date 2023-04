Pd, Bonaccini: “Le alleanze serviranno, da soli non bastiamo contro le destre”

“Elly e io abbiamo il dovere di andare d’accordo e di lavorare per i bisogni dei cittadini affinché il Pd sia centrale nella politica italiana e torni ad esserlo di più dentro un quadro di alleanze che dovremmo fare perché da soli non bastiamo”. Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, a margine del “Festival del Domani”, a Modena. “Ma senza il Pd o un Pd in salute non ci sarebbe una prospettiva per il centrosinistra e le destre governerebbero per i prossimi 30 anni”, ha aggiunto.

“Voglio lanciare un allarme. Mancano pochi anni per attuare e mettere a terra il progetto del Pnrr, il governo non ci ha mai chiamato da quando si è insediato. Da mesi chiedo un incontro con gli amministratori locali e le parti sociali perché abbiamo avuto l’aumento dei prezzi e la crisi energetica. Non si capisce la linea di marcia”, ha affermato Bonaccini. “Non solo, comincio a sentire diffusa l’ipotesi di sostituire quei fondi con gli Fsc- Fondo sviluppo coesione e coi Fondi europei della programmazione settennale, quasi a dover centralizzare la gestione togliendola alle Regioni. Se dovesse avvenire – sottolinea Bonaccini – noi ci ribelleremo”. “Non mi voglio far gestire da nessuno su ciò che di competenza spetta a noi, non vogliamo perdere un’occasione formidabile. Se non verrà attuato è una sconfitta per il Paese. Sono molto preoccupato”, ha concluso il presidente dem.

