Bonaccini: “Spero che ciò che è accaduto a Torino con le elezioni possa ripetersi in Piemonte”

"Andrà costruita una coalizione robusta, che però venga fatta non per battere solo gli avversari, perché gli elettori se ne accorgerebbero"

Io mi auguro che quello che è accaduto a Torino possa replicarsi anche per le prossime regionali, l’importante è immaginare che gli avversari non stanno in casa propria nel centrosinistra. Lo ha affermato il candidato alla segreteria del Pd e governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a margine della visita a Torino. “Io venni qui a seguire la campagna elettorale del 2014, nell’unica esperienza fatta in Segretaria nazionale dove seguivo gli Enti locali. Si vinse bene, poi ha prevalso la destra. Manca ancora tanto tempo e la politica italiana ci ha abituato a scenari che cambiano rapidamente. Io penso che noi come partito, dobbiamo avere l’ambizione di riscoprire la vocazione maggioritaria e quindi non delegare ad altri le rappresentanze che potremo raccogliere noi. Ciò è però il contrario dell’autosufficienza. Abbiamo visto cosa vuol dire andare alle elezioni da soli: equivale a sconfitta certa”.







Bonaccini ha poi sottolineato che “andrà costruita una coalizione robusta, che però venga fatta non per battere solo gli avversari, perché gli elettori se ne accorgerebbero. Al centro ci vuole una condivisione di un programma e di un’idea di futuro. In molte città abbiamo dimostrato di saper vincere anche quando il voto degli stessi cittadini spesso va, per altri tipi di elezioni, ad altri schieramenti. Certamente il civismo può portare un contributo importante, l’ha dato anche quando c’è stata la mia rielezione. A me interessa quel civismo che non è solo di protesta, ma anche di proposta, che, come accaduto a Torino, si prenda la responsabilità anche di governare”, ha concluso.

