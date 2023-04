Pd: al via il congresso a Roma e nel Lazio, entro l’estate si chiude la partita

Anche a Roma e nel Lazio le segreterie del Pd si apprestano a seguire un nuovo corso, nel segno di Elly Schlein. Ieri la direzione regionale del Partito democratico, ha eletto la commissione congressuale e approvato il regolamento e le date del congresso per l’elezione del nuovo segretario regionale. Il 26 maggio scade il termine per presentare la candidatura, poi dal 30 maggio all’11 giugno si terranno le consultazioni tra gli iscritti all’interno dei circoli. I candidati con più voti concorreranno alle primarie che si svolgeranno nei gazebo domenica 18 giugno. La fase congressuale, dunque, entra nel vivo. E con essa il totonomi dei papabili segretari. Per la segreteria del Lazio, in attesa di altre candidature, la figura più accredita, al momento, è quella del consigliere regionale Daniele Leodori, già vicepresidente e assessore nella giunta Zingaretti. Non sono da escludere eventuali candidature provenienti dall’area di Claudio Mancini e da quella di Base riformista.

Per quanto riguarda la sfida di Roma, ancora non è stata decisa una data, ma probabilmente entro l’estate, tra maggio e giugno. La direzione romana si riunita oggi per l’avvio della fase congressuale. Le date, molto probabilmente, verranno definite entro la prossima settimana. Secondo il regolamento, per la federazione romana, non sono previste primarie ma solo le consultazioni tra gli iscritti dei circoli. Tuttavia, il regolamento approvato dalla direzione regionale di ieri, indica come data ultima per l’elezione del segretario romano il 19 luglio. Quindi l’obiettivo è di avere il successore di Andrea Casu, prima della pausa estiva. In questo caso, invece, sono quattro i nomi che circolano come candidati: l’esponente storico della Capitale Enzo Foschi che sarebbe in pole, il presidente del Municipio Roma III Paolo Marchionne, il consigliere comunale Giovanni Zannola e il segretario dei giovani democratici del Lazio, Ludovico Di Traglia. Dal Pd tengono a sottolineare che i nomi gli sceglieranno gli iscritti, per dare il via “al nuovo corso del Pd” anche sul territorio.

