Patuelli (Abi): “Contro l’inflazione serve un nuovo piano Ue per gli investimenti”

"Le sole misure di politica monetaria non possono, infatti, essere sufficienti a combattere l'inflazione ed evitare la ricaduta in recessione"

Il presidente Abi, Antonio Patuelli, in un suo intervento su “Quotidiano Nazionale” scrive che “l’economia ora deve superare le insidie fra Scilla (l’inflazione) e Cariddi (i rischi di recessione). Dopo anni di (non conclusa) pandemia, la crisi energetica, acuita dal conflitto russo-ucraino, incide profondamente sui fattori produttivi, sulla competitività delle imprese, sull’occupazione e sulle famiglie”.

“Occorre – sostiene il presidente – che le autorità europee e nazionali adottino provvedimenti di nuova emergenza per alleggerire i fattori produttivi che gravano sulle imprese, innanzitutto i costi energetici, e sostenere le famiglie, predisponendo anche un ulteriore grande piano europeo di investimenti, che affianchi il Pnrr, per favorire lo sviluppo di fonti energetiche, innanzitutto rinnovabili ed ecologiche, che evitino la dipendenza e riducano i rischi di elevata speculazione in mercati energetici che vanno meglio regolati e garantiti”.

“Le sole misure di politica monetaria – continua – non possono, infatti, essere sufficienti a combattere l’inflazione ed evitare la ricaduta in recessione. Le politiche monetarie tendono a raffreddare l’inflazione, ma non possono fare tutto, rischiando (quando vengono aumentati i tassi) di produrre ‘strette monetarie’ che fanno crescere i costi dei prestiti per imprese e famiglie, quando non già legati a tassi fissi”.

Patuelli osserva infine che “i prestiti delle banche a imprese e famiglie continuano ad aumentare in Italia, complessivamente di circa il 4 per cento a fine luglio; le banche fanno ogni sforzo anche per valutare la sostenibilità e l’incidenza dei costi dell’energia, mentre continuano a contrastare il deterioramento del credito che rischia di incrementarsi rapidamente se i fattori produttivi non verranno affrontati con decisa tempestività dalla Ue e dalla Repubblica Italiana”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram