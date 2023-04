Patto tra il Comune di Milano e le associazioni per l’occupazione di donne e giovani

Recuperare le donne da un punto di vista lavorativo, riducendo la quota di inattive o scoraggiate, attraverso il loro coinvolgimento in misure di politica attiva realizzate da una rete di operatori pubblici e privati accreditati. È questo il principale obiettivo di Cob23, la misura contenuta nel Patto per il Lavoro di Milano partita ieri e realizzata nei prossimi mesi. Per raggiungere tale obiettivo saranno contattate 6.105 donne domiciliate in città, 30-44enni, che sono state licenziate nel 2022 o nei primi tre mesi del 2023 e non hanno ritrovato un’occupazione. Più in generale, ciò a cui punta il patto per il lavoro di Milano è di non avere più il disoccupato che cerca il centro per l’impiego, ma il pubblico che, con l’aiuto di associazioni e realtà private, contatta chi è rimasto senza occupazione e crea un punto di contatto con i datori di lavoro, lavorando quindi sulla mancanza d’incontro tra domanda e offerta. Alle donne raggiunte tramite Cob23 saranno offerti servizi gratuiti e personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro. In questo senso il nuovo progetto vuole essere un “Hub vaccinale del lavoro”. La misura prende il nome dalle comunicazioni obbligatorie (Cob) di cessazione del rapporto di lavoro che, se messe a sistema con quelle d’inizio di un nuovo rapporto lavorativo, possono aiutare a individuare le persone rimaste disoccupate.

La governance dell’iniziativa è pubblica, di Città Metropolitana Milano e Comune, attraverso l’agenzia tecnica Afol Metropolitana incaricata della progettazione dell’iniziativa e di procedere al primo contatto telefonico o via mail delle disoccupate. L’attuazione coinvolge anche più di 70 operatori privati, distribuiti in tutti i municipi della città: sono APL (agenzie private per il lavoro) e Agenzie formative accreditate, quindi soggetti in grado di erogare servizi in trasparenza e con garanzia di serietà per le disoccupate. Le politiche attive del lavoro proposte sono finanziate dal Programma Gol, quindi da fondi Pnrr, e attuate rispettando il sistema di regole delineato dal Piano attuativo adottato dalla Regione Lombardia. L’assemblea dei sottoscrittori del patto ha deciso di partire dalle donne tra i 30 e i 44 anni, fascia in cui molte decidono di uscire dal mercato del lavoro per occuparsi della cura dei minori non autosufficienti. Sulla base degli esiti della sperimentazione, si procederà al successivo coinvolgimento dei disoccupati milanesi e all’estensione della sperimentazione nel territorio metropolitano. È previsto un sistema di monitoraggio in itinere dei risultati ed è stata definita la data del 30 novembre per una prima riflessione sull’impatto dell’iniziativa Afol Metropolitana entro il 4 agosto offrirà i servizi della rete pubblico-privata a tutte le 6mila donne coinvolte.

Il patto per il lavoro, che si è riunito oggi a Palazzo Marino a Milano a un anno dalla sottoscrizione, è stato anche occasione per le varie associazioni e realtà coinvolte per fare il punto sia sulle novità e sui progetti in cantiere che su quanto già fatto per sostenere imprese e lavoratori a Milano. Erano presenti rappresentanti di Cgil Milano, Cisl Milano Metropolitana, Uil Milano Lombardia, Camera di Commercio, Confcommercio, Assolombarda, Afol, Città metropolitana di Milano, le associazioni artigiane – Unione artigiani, Acai/Casartigiani, Cna, Apa-Confartigianato, Api, la Apl rappresentate da Assolavoro e il mondo della formazione rappresentato da Aef. Ad aprire i lavori sono però stati i padroni di casa: il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore al lavoro Alessia Cappello. “Milano – ha detto Sala – è la prima città europea non capitale per produzione di ricchezza, ma questa ricchezza deve essere di tutti. Una città che innova deve essere consapevole che ha opportunità e che deve dare esempio nella costruzione di nuovi modelli di lavoro. Questa città ha un’attitudine a creare lavoro, credo che si debba anche porre attenzione al fatto che il lavoro per qualcuno è sopravvivenza ma per altri è occasione di trovare una propria dimensione”. Il Patto per il lavoro, ha in fine sottolineato il primo cittadino, “è in generale un’iniziativa che ha una grande dote di concretezza”. “il nostro patto – ha ricordato Cappello – nasce con un’idea, una premessa, che il lavoro è una priorità, un’opportunità di questa città. Diciamo anche che è un unicum in Italia, al di là degli esperimenti di patti in altre regioni, come in Emilia-Romagna, ma se ne contano veramente pochi”.

L’idea di un progetto nata nell’ambito del patto per il lavoro a Milano, ha anche evidenziato Cappello, consiste nell’offrire ai ragazzi che già hanno iniziato l’università o istruzione di secondo livello la possibilità di affiancare per alcuni giorni un manager del loro campo di studi e d’interesse. L’idea, ha spiegato Cappello, “nasce da una chiacchierata con il giornalista Beppe Severgnini, che mi ha raccontato di un progetto che esiste in America e che vorremmo portare qui”. Si tratta, ha poi specificato, della pratica del “job shadowing”, in cui il giovane diventa “l’ombra” del manager per alcuni giorni, così da capire di più sul lavoro che aspira a fare. Altra aspirazione del Comune, ha poi anticipato l’assessore, è quella di “organizzare una fiera del lavoro, che però rispetto ad altre fiere del lavoro che ci sono in altre città, abbia la caratteristica di fare sì che si esca dal momento fieristico non solo avendo osservato le varie opportunità e preso dei contatti, ma magari avendo fatto anche proprio un colloquio”. Date le tempistiche, ha aggiunto Cappello, si può puntare a realizzare la fiera nel 2024, con modalità e dettagli ancora da definire.

Oltre all’impegno nell’intercettare la disoccupazione femminile e agli spunti dati dall’amministrazione comunale in ottica di inserimento lavorativo per i giovani, il tavolo è stato occasione anche per ricordare altre iniziative nate dal patto per il lavoro. Per quel che riguarda il supporto all’autoimprenditorialità, la Camera di Commercio Milano Monza Brianza e Lodi, per esempio, è all’opera con il “Punto Nuova Impresa”, un servizio gratuito che dall’aprile del 2022 all’aprile di quest’anno ha assistito circa 800 aspiranti imprenditori con un primo orientamento per mettersi in proprio e ottenere informazioni sugli aspetti burocratici, amministrativi, legislativi, e finanziari. La soddisfazione espressa è stata del 90 per cento. Nello stesso lasso di tempo, anche l’attività di orientamento al lavoro della Camera si è rafforzata anche grazie al supporto fornito dalla Statale di Milano. Dall’aprile scorso a questo si sono raggiunti con i seminari oltre 400 ragazzi. Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, ha invece sottolineato gli sforzi intrapresi nel contrasto a un altro tema collegato al lavoro in città, quello del rincaro di affitti e prezzi delle case. “Sul tema del costo della vita nella città di Milano – ha illustrato – abbiamo aperto un dibattito coi sindacati di categoria e abbiamo sottoscritto un accordo per realizzare un bando a favore dei lavoratori del terziario e del commercio, per un importo totale di minimo tre milioni di euro, con l’obiettivo di destinare un contributo ai lavoratori del commercio per far fronte ai canoni di locazione. Contiamo sostanzialmente di dare un contributo di 300/350 euro per tre mesi a circa 3000/3500 dipendenti”.

Soddisfazione per il patto per il lavoro è stata anche espressa dai sindacati dei lavoratori. “Siamo qui a segnalare l’importanza di un patto per la nostra città”. Ha affermato Antonio Verona, responsabile mercato del lavoro della Cgil camera del lavoro metropolitana di Milano. “Nel mercato del lavoro è inevitabile che entri in campo la competizione se si incontrano domanda e offerta. Nel dopo covid però non è più un rapporto diretto tra domanda e offerta, ma chiama in campo anche tutte quelle azioni, quei servizi e quei soggetti e tutto quello che contribuisce a determinare l’appetibilità di un territorio rispetto alla competenza”. “Cgil Cisl e Uil sono fonti istitutive del patto e parte della commissione che valuta i progetti”, ha ribadito Eros Lanzoni, segretario Cisl Milano con delega al lavoro. “Una cosa che sta facendo la Cisl da un paio d’anni – ha aggiunto – è la presenza nelle scuole non tanto come orientamento, ma un’educazione sul rapporto di lavoro, sui diritti e i doveri, su cos’è un contratto e cos’è un giusto contratto”. Il patto per il lavoro, ha infine commentato il Segretario Confederale Uil Milano Lombardia Salvatore Monteduro, è “un incubatore di idee che ha portato alla concretezza di alcune iniziative”. “Il costo dell’abitare a Milano – ha poi sottolineato – è un problema complesso, ma ricordo a tutti che c’è stato anche l’accordo, partito da questo tavolo, che è quello del patrimonio immobiliare del comune da riqualificare, messo a disposizione di lavoratori che dovranno ristrutturarlo ma che avranno a canone agevolato la casa”.

