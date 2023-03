Passi avanti sulla riforma della governance europea all’Ecofin

È stata raggiunta l’intesa di base sulla riforma della governance economica nel corso della riunione dei ministri delle Finanze europei (Ecofin) di Bruxelles. Lo ha annunciato oggi la ministra delle Finanze svedese, Elisabeth Svantesson, nel corso della conferenza stampa finale della riunione dei Bruxelles. “Le nostre conclusioni aprono la strada a una riforma che garantisca la sostenibilità delle finanze pubbliche e la crescita in tutti gli Stati membri negli anni a venire”, ha detto. “Abbiamo concordato che il nuovo quadro economico dovrebbe combinare l’aggiustamento fiscale con le riforme e gli investimenti, e che dovremmo introdurre nuovi piani fiscali strutturali per il medio termine”, ha dichiarato Svantesson. È questa la maggiore novità dell’Ecofin di oggi nella capitale belga, che sembra aver finalmente fatto passi avanti verso un accordo difficile da raggiungere in chiave europea, e su cui l’Italia aveva fin qui sempre richiesto modifiche.

Per gli Stati membri, resterà l’obbligo di rispetto dei valori di riferimento del trattato, ovvero il 3 per cento per il rapporto deficit-Pil e il 60 per cento per il rapporto debito-Pil, ma si potranno negoziare piani di rientro del debito a quattro o sette anni – in caso di giustificazioni garantite da una serie di riforme e investimenti ammissibili, che migliorino le prospettive di crescita o la resilienza, rafforzino le finanze pubbliche e quindi la loro sostenibilità a lungo termine, e affrontino le priorità strategiche dell’Ue, comprese le sfide degli investimenti pubblici per la transizione verde e digitale e lo sviluppo delle capacità di difesa. Di fatto, quindi, dovrebbe essere possibile il passaggio a “un approccio più specifico per Paese sulla decrescita del debito”, come ha aggiunto in conferenza la stessa ministra svedese Svantesson.

L’accordo è stato salutato in maniera positiva dal ministro dell’Economia e delle Finanze italiano, Giancarlo Giorgetti, che dopo il termine dell’Ecofin ha espresso in una nota la soddisfazione del governo italiano sui risultati raggiunti. “Abbiamo lavorato in maniera ferma e costruttiva affinché le conclusioni sulla riforma del Patto di stabilità fossero approvate oggi dall’Ecofin. Il testo finale, che condividiamo, prevede, come avevamo auspicato, che la nuova riforma sia approvata entro l’anno per poter affrontare la transizione del 2024 in maniera realistica e con obiettivi raggiungibili”, ha dichiarato Giorgetti. “Riteniamo molto importante anche aver ribadito la responsabilità nazionale nei piani di bilancio di medio termine dei singoli Paesi. Siamo consapevoli e rispettosi delle diverse visioni e delle preoccupazioni di alcuni Paesi come la Germania. Al tempo stesso, riteniamo fondamentale che le future regole fiscali promuovano gli investimenti in tutti i settori strategici, compreso l’ambiente, la digitalizzazione e la difesa”, ha aggiunto poi il ministro. Si tratta di passi avanti valutati positivamente anche dal commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. “Non è l’ultimo dei passi necessari, ci sarà ancora lavoro da fare, ma è molto importante che le proposte della Commissione abbiano ricevuto un primo via libera. In un momento difficile, con incertezze e volatilità nei mercati, il segnale di questa intesa, sulla materia forse più controversa e difficile nelle discussioni economiche europee, è un segnale molto positivo”, ha dichiarato Gentiloni alla conclusione della riunione di Bruxelles.

La Commissione europea ha intenzione di approvare la riforma del Patto di stabilità entro la fine dell’anno, come confermato in conferenza stampa dal vicepresidente dell’esecutivo Ue, Valdis Dombrovskis. “Le conclusioni di oggi rispecchiano le richieste della stessa Commissione, che chiede un sistema più semplice, una maggiore partecipazione dei Paesi e un più ampio margine di manovra per la riduzione del debito, unitamente a un’applicazione più rigorosa delle norme”, ha dichiarato. Le conclusioni adottate, ha poi aggiunto, “forniscono un input alla Commissione per avanzare nella stesura di proposte legali, che vorremmo presentare subito dopo il Consiglio europeo di questo mese. C’è ancora del lavoro da fare sui dettagli per raggiungere una convergenza su alcune questioni aperte, con l’obiettivo di concludere il lavoro legislativo nel corso del 2023. Si tratta di un calendario ambizioso, ma riteniamo che sia realistico da raggiungere”, ha concluso Dombrovskis.

Nelle conclusioni adottate oggi viene riconosciuto che “la titolarità nazionale è un elemento essenziale di un quadro di governance economica efficace”, così come “i vantaggi di passare a una pianificazione di bilancio pluriennale e la necessità di prendere in considerazione le posizioni di partenza e le prospettive di bilancio degli Stati membri”. Fra i punti principali previsti nella nuova riforma, come detto, rimane il rispetto dei valori di riferimento del Trattato per quanto riguarda il 3 per cento rapporto deficit-Pil e il 60 per cento per il rapporto debito-Pil. “Il quadro di governance economica dovrebbe garantire che questi valori di riferimento siano rispettati in modo più efficace, efficiente e sostenibile”, si legge nelle conclusioni adottate a Bruxelles. Inoltre, tutti gli Stati membri saranno chiamati ad adottare piani di bilancio strutturali a medio termine che dovrebbero riguardare la politica fiscale, le riforme e gli investimenti. “I piani dovrebbero stabilire un percorso fiscale nazionale definito in termini di spesa primaria netta come unico indicatore operativo”, viene inoltre specificato dal testo finale. Gli Stati membri, infine, dovrebbero preparare il percorso di bilancio come parte dei loro piani nazionali, coerentemente con la traiettoria tecnica di bilancio della Commissione. “Ciò inquadrerà il dialogo con il rispettivo Stato membro, dove le differenze tra il piano e la traiettoria dovranno essere debitamente giustificate”, si legge nel testo.

La traiettoria della Commissione dovrebbe essere basata su una metodologia comune da concordare, replicabile, prevedibile e trasparente, e dovrebbe includere un’analisi del debito pubblico e delle sfide economiche, per garantire uno sforzo fiscale che possa portare il debito su un percorso sufficientemente decrescente o mantenerlo a livelli prudenti, preservando al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche e promuovendo le riforme e gli investimenti pubblici. Prevista, infine, anche una clausola di salvaguardia specifica per Paese, che dovrebbe consentire deviazioni temporanee dal percorso di aggiustamento fiscale, in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo, con un impatto significativo sulle finanze pubbliche di un singolo Stato membro. L’accordo di massima di oggi sembra rappresentare un passo avanti decisivo verso la riforma del Patto. Rimangono, però, i dubbi della Germania e di altri Stati membri, che hanno chiesto alla Commissione di “impegnarsi nel lavoro di chiarimento di ulteriori aspetti delle proposte relative alla riforma del Patto”. A confermarlo, al termine della riunione, è stato il commissario Gentiloni. “Naturalmente eravamo perfettamente consapevoli di questa necessità e lo faremo nelle prossime settimane e mesi”, ha dichiarato.

