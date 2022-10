Parte da Fiumicino il primo drone che trasporterà farmaci, plasma e organi

Droni per trasportare farmaci, plasma, organi e dispositivi medici, fino a una distanza di 30 chilometri. Il Lazio è una delle prime regioni italiane ad avviare un progetto di questo tipo grazie al protocollo d’intesa firmato oggi tra la Regione e l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), a Fiumicino, nell’ambito della promozione della Mobilità aerea avanzata (Aam). Con questo sistema tecnologicamente avanzato saranno rafforzati e migliorati i servizi offerti dalle Aziende sanitarie regionali che potranno intervenire con maggiore tempestività ed efficacia sfruttando in maniera flessibile la terza dimensione, quella aerea. L’iniziativa partirà nel 2023 e fa parte di un più ampio progetto di mobilità aerea avanzata che in futuro sarà in grado di trasportare anche persone e merci.

Il protocollo, firmato questa mattina dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dal presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, avrà una durata di 3 anni e prevede diverse fasi che includono lo studio dell’ambiente normativo, sia aeronautico che urbanistico, operativo e tecnico, e l’analisi delle rotte utilizzabili e delle infrastrutture idonee per svolgere i servizi di mobilità aerea sul territorio del Lazio. Grazie alla collaborazione con Enac saranno individuate le soluzioni per consentire ai droni di consegnare farmaci, plasma, organi e dispositivi medici e campioni biomedicali in caso di necessità. In occasione della firma del protocollo è stata inaugurata, in collaborazione con Leonardo e AdR, un’area sperimentale, “sandbox”, dove un drone a propulsione elettrica ha simulato il trasporto urgente di materiale biomedicale dall’aeroporto verso il centro urbano, utilizzando una modalità di controllo automatico.

Ivan Bassato, Business Unit Aviation di Aeroporti di Roma, ha ricordato che “è una giornata significativa per l’aeroporto di Fiumicino, per Roma e per il Paese. Spesso capita che presentiamo nuove tecnologie, ma questa volta vorrei davvero dire benvenuti nel futuro”. Bassato ha rimarcato, inoltre, le potenzialità del progetto, in grado di “azzerare le emissioni nell’ambiente”. Le consegne via drone, inoltre, “avranno la caratteristica di essere più veloci di quelle che possiamo fare via terra, e soprattutto con dei tempi più certi”, ha spiegato Laurent Sissmann, vicepresidente senior Unmanned systems del gruppo Leonardo. “Oggi il traffico – ha sottolineato Sissmann – è un elemento che può portare a una variabilità, e sui campioni biomedicali, in particolare, avere tempi certi può avere una certa importanza”.

Sul fronte dei benefici c’è anche un abbattimento della spesa pubblica. A spiegarlo il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti: “Con questa nuova tecnologia si aumenta la qualità dei servizi pur riducendo i costi, soprattutto della spesa pubblica, nonché le possibilità occupazionali per un lavoro di qualità”, ha detto. Soddisfazione è stata epressa dal presidente di Enac, Pierluigi Di Palma: “Con questo progetto si facilita la vita delle persone e si efficienta il servizio”; e dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino: “Il nostro territorio è la parte della metropoli romana che presenta più innovazioni”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram