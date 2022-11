Parlamentari in Irlanda del Nord: lo Sinn Fein si appresta a diventare il primo partito

Importante risultato per i centristi di Alleanza che ottengono otto seggi, mentre il Partito unionista dell’Ulster (Uup) si attesta a quattro, seguito dal Partito socialdemocratico e laburista (Sdlp) con tre. Un seggio a testa per il leader della Voce unionista tradizionale (Tuv), Jim Allister, e per l’unionista indipendente, Alex Easton

Il partito nazionalista, Sinn Fein, sembra destinato a diventare il primo partito in Irlanda del Nord. Alla sospensione del conteggio dei voti per le elezioni dello Stormont, il parlamento nordirlandese, e con 49 dei seggi assegnati su 90 totali, lo Sinn Fein se ne aggiudica 18, sopravanzando il Partito unionista democratico (Dup) che si ferma a quota 12. Importante risultato per i centristi di Alleanza che ottengono otto seggi, mentre il Partito unionista dell’Ulster (Uup) si attesta a quattro, seguito dal Partito socialdemocratico e laburista (Sdlp) con tre. Un seggio a testa per il leader della Voce unionista tradizionale (Tuv), Jim Allister, e per l’unionista indipendente, Alex Easton.

Questa ripartizione dei seggi si basa sui dati parziali dello spoglio che vedono lo Sinn Fein attestarsi al 29 per cento delle preferenze, nettamente in vantaggio sul Dup che si ferma al 21,3 per cento. Positivo il risultato di Alleanza che ottiene il 13,5 per cento, mentre l’Uup si attesta all’11,2 per cento. I socialdemocratici laburisti, invece, si fermano al 9,1, per cento. La vicepresidente dello Sinn Fein Michelle O’Neill, il leader del Dup Jeffrey Donaldson e la leader di Alleanza Naomi Long sono stati tutti eletti. L’affluenza alle urne è stata del 63,6 per cento, leggermente inferiore al 64,8 per cento registrato nel 2017.

La competizione fra lo Sinn Fein e il Dup per diventare il primo partito alle elezioni parlamentari nordirlandesi ha un valore non trascurabile. Sulla base dell’Accordo del Venerdì santo del 10 aprile del 1998, infatti, in Irlanda del Nord è prevista una condivisione dei poteri che prevede la nomina di un premier e di un vicepremier con eguali funzioni. Tuttavia è chiaro l’assegnazione del titolo di primo ministro è considerata simbolicamente importante. Il partito unionista è sempre stata la prima forza politica nell’assemblea legislativa sin dalla costituzione dell’Irlanda del Nord nel 1921. Tuttavia, già nelle ultime elezioni del 2017 – successive al referendum sulla Brexit del giugno del 2016 – lo Sinn Fein ha guadagnato posizioni rispetto al Dup tanto che i due partiti si sono attestati, rispettivamente, a 27 e 28 seggi sui 90 totali dello Stormont.

