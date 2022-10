Papa Francesco: “Serve un progetto di pace globale”

Il Pontefice ha celebrato oggi la messa nella Basilica vaticana per la comunità congolese nel giorno in cui avrebbe dovuto farlo a Kinshasa, in Congo, tappa del viaggio apostolico poi rinviato per i noti problemi al ginocchio. La funzione è stata celebrata in rito zairese, che presenta diversità rispetto al rito romano e caratterizzato da balli e canti

Bisogna passare dalle strategie di potere politico, economico e militare a un progetto di pace globale, non mondo diviso fra potenze in conflitto, si ha un mondo unito tra popoli e civiltà che si rispettano. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus a Piazza San Pietro. Il Pontefice ha quindi lanciato un nuovo appello ai leader politici: “Faccio appello ai capi delle nazioni delle organizzazioni internazionali perché reagiscono la tendenza ad accentuare le conflittualità e la contrapposizione. Il mondo ha bisogno di pace, non una pace basata sull’equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca, non questo”, ha aggiunto.

Papa Francesco celebra la messa per la comunitĂ congolese

“Se diffondiamo chiacchiere e sospetti, creiamo divisioni, ostacoliamo la comunione, mettiamo la nostra appartenenza davanti a tutto, non agiamo in nome di GesĂą”. Lo ha detto Papa Francesco pronunciando l’omelia durante la messa per la comunitĂ congolese. “Chi fomenta rancore, incita all’odio, scavalca gli altri – ha sottolineato il Pontefice – non lavora per GesĂą, non porta la sua pace”. Il Pontefice ha celebrato la messa nella Basilica vaticana nel giorno in cui avrebbe dovuto farlo a Kinshasa, in Congo, tappa del viaggio apostolico poi rinviato per i noti problemi al ginocchio. La funzione è celebrata in rito zairese, che presenta diversitĂ rispetto al rito romano e caratterizzato da balli e canti.

Pronunciando l’omelia, il Papa ha esortato tutti ad essere missionari di GesĂą. “Da cristiani non possiamo accontentarci di vivacchiare nella mediocritĂ , facendo i conti con le nostre opportunitĂ e convenienze, vivendo alla giornata” ha osservato il Pontefice. “No, siamo missionari di GesĂą. Tutti. Ma tu puoi dire: ‘Io non so come si fa, non sono capace!’. Il Vangelo ci stupisce ancora, mostrandoci il Signore che invia i discepoli senza aspettare che siano pronti e ben allenati: non erano con Lui da molto tempo, eppure li manda”, ha aggiunto.

Dal Pontefice, nel corso della messa, è arrivata anche la richiesta di pregare “per la pace e la riconciliazione nella Repubblica democratica del Congo, tanto ferita e sfruttata”. “Ci uniamo alle Messe celebrate nel Paese – ha detto – secondo questa intenzione e preghiamo perchĂ© i cristiani siano testimoni di pace, capaci di superare ogni sentimento di astio e vendetta, la tentazione che la riconciliazione non sia possibile, ogni attaccamento malsano al proprio gruppo che porta a disprezzare gli altri”. Quindi la raccomandazione ad operare in prima persona per raggiungere la pace: “Fratello, sorella, la pace comincia da noi; da me e da te, dal cuore di ciascuno. Se vivi la sua pace, GesĂą arriva e la tua famiglia, la tua societĂ cambiano. Cambiano se per prima cosa il tuo cuore non è in guerra, non è armato di risentimento e di rabbia, non è diviso, doppio e falso”.

