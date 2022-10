“I nostri sguardi sono increduli, in questa Pasqua di guerra”. Lo ha detto Papa Francesco pronunciando il messaggio Pasquale in Piazza San Pietro, prima della benedizione “Urbi et Orbi”. Il riferimento del Pontefice alla guerra in corso in Ucraina. “Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza – ha aggiunto – anche i nostri cuori si sono riempiti di paura e di angoscia, mentre tanti nostri fratelli e sorelle si sono dovuti chiudere dentro per difendersi dalle bombe”. Francesco ha poi osservato: “Facciamo fatica a credere che Gesù sia veramente risorto, che abbia veramente vinto la morte. Che sia forse un’illusione? Un frutto della nostra immaginazione? No, non è un’illusione! Oggi più che mai risuona l’annuncio pasquale tanto caro all’Oriente cristiano: “Cristo è risorto! È veramente risorto!” Oggi più che mai abbiamo bisogno di Lui, al termine di una Quaresima che sembra non voler finire”. “Su questa terribile notte di sofferenza e di morte – ha sottolineato Francesco – sorga presto una nuova alba di speranza! Si scelga la pace. Si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, non abituiamoci alla guerra, impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace, dai balconi e per le strade! Pace! Chi ha la responsabilità delle Nazioni ascolti il grido di pace della gente”.

Papa Francesco ha poi ricordato le vittime, i rifugiati, gli anziani, i bambini e tutti coloro considerati ai margini del mondo: “Porto nel cuore tutte le numerose vittime ucraine, i milioni di rifugiati e di sfollati interni, le famiglie divise, gli anziani rimasti soli, le vite spezzate e le città rase al suolo. Ho negli occhi lo sguardo dei bambini rimasti orfani e che fuggono dalla guerra. Guardandoli non possiamo non avvertire il loro grido di dolore, insieme a quello dei tanti altri bambini che soffrono in tutto il mondo: quelli che muoiono di fame o per assenze di cure, quelli che sono vittime di abusi e violenze e quelli a cui è stato negato il diritto di nascere”, ha concluso Bergoglio.

Pronunciando il messaggio Pasquale in Piazza San Pietro, prima della benedizione “Urbi et Orbi”, ha parlato di amore, riconciliazione e pace: “Abbiamo alle spalle due anni di pandemia, che hanno lasciato segni pesanti. Era il momento di uscire insieme dal tunnel, mano nella mano, mettendo insieme le forze e le risorse. E invece stiamo dimostrando che in noi c’è ancora lo spirito di Caino, che guarda Abele non come un fratello, ma come un rivale, e pensa a come eliminarlo -ha osservato Bergoglio – abbiamo bisogno del Crocifisso Risorto per credere nella vittoria dell’amore, per sperare nella riconciliazione”. Papa Francesco ha quindi invocato Gesù affinché porti la pace: “Oggi più che mai abbiamo bisogno di Lui, che venga in mezzo a noi e ci dica ancora: ‘Pace a voi!’.

Solo Lui può farlo – ha sottolineato – solo Lui ha il diritto oggi di annunciarci la pace. Solo Gesù, perché porta le piaghe, le nostre piaghe. Quelle sue piaghe sono nostre due volte: nostre perché procurate a Lui da noi, dai nostri peccati, dalla nostra durezza di cuore, dall’odio fratricida; e nostre perché Lui le porta per noi, non le ha cancellate dal suo Corpo glorioso, ha voluto tenerle, portarle in sé per sempre. Sono un sigillo incancellabile del suo amore per noi, un’intercessione perenne perché il Padre celeste le veda e abbia misericordia di noi e del mondo intero”.

