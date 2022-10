Papa Francesco: “Nella follia della guerra si torna a crocifiggere Cristo”

Papa Francesco, nell’omelia pronunciata durante la celebrazione delle Palme, torna a parlare della follia e della crudeltà della guerra dove “si torna a crocifiggere Cristo”. Mentre viene inchiodato in croce, ricorda il Pontefice, “Gesù non solo implora il perdono, ma dice anche il motivo: perdonali perché non sanno quello che fanno”. “Ecco come si comporta Gesù con noi: si fa nostro avvocato – prosegue il Papa – Non si mette contro di noi, ma per noi contro il nostro peccato. Ed è interessante l’argomento che utilizza: perché non sanno. Quando si usa violenza non si sa più nulla su Dio, che è Padre, e nemmeno sugli altri, che sono fratelli. Si dimentica perché si sta al mondo e si arriva a compiere crudeltà assurde”. Crudeltà che “vediamo nella follia della guerra, dove si torna a crocifiggere Cristo – afferma con forza Bergoglio – Sì, Cristo è ancora una volta inchiodato alla croce nelle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli. È crocifisso nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio. È crocifisso negli anziani lasciati soli a morire, nei giovani privati di futuro, nei soldati mandati a uccidere i loro fratelli. Cristo è crocifisso lì oggi. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”, conclude il Papa.

