Papa Francesco: “È triste vedere la Chiesa come fosse un Parlamento”

“È molto triste vedere la Chiesa come fosse un Parlamento“. Papa Francesco, nel corso dell’udienza generale, punta il dito contro le ideologie che animano la Chiesa: “Questa istituzione è un’altra cosa, è una comunità di uomini e donne che credono e annunciano Gesù Cristo ma mossi dallo Spirito Santo non dalle proprie ragioni”. Il Papa ribadisce con forza che “il Vangelo non è un’ideologia, è un annuncio che ti tocca e ti fa cambiare il cuore. Ma se tu ti rifugi in un’ideologia, sia di destra che di sinistra che di centro, stai facendo del Vangelo un partito politico, un’ideologia, un club di gente”.

Bergoglio sottolinea che “nella Chiesa tutto va conformato alle esigenze dell’annuncio del Vangelo; non alle opinioni dei conservatori o dei progressisti, ma al fatto che Gesù raggiunga la vita della gente. Perciò ogni scelta, uso, struttura e tradizione sono da valutare nella misura in cui favoriscono l’annuncio di Cristo”. Francesco invita a invocare lo Spirito “perché, come Chiesa, possiamo avere tempi e spazi ben definiti, comunità, istituti e movimenti ben organizzati ma, senza lo Spirito, tutto resta senz’anima – dice il Papa – La Chiesa, se non lo prega e non lo invoca, si chiude in sé stessa, in dibattiti sterili ed estenuanti, in polarizzazioni logoranti, mentre la fiamma della missione si spegne. Lo Spirito, invece, ci fa uscire, ci spinge ad annunciare la fede per confermarci nella fede, ad andare in missione per ritrovare chi siamo”, conclude il Pontefice.

Una preghiera per la fine della guerra Papa Francesco ricorda che tra pochi giorni sarà un anno dall’invasione russa in Ucraina. “Un anno dall’inizio di questa guerra assurda e crudele, un triste anniversario – dice il Pontefice –. Il bilancio di morti, feriti, danni parla da sé, potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza? Egli è Dio della pace”. Francesco lancia un appello ai governanti e dice: “Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: È stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? Faccio appello a quanti hanno autorità sulle nazioni, perché si impegnino concretamente per la fine del conflitto, raggiungere il cessate il fuoco e avviare i negoziati di pace. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria”, conclude il Papa. Una benedizione ai missionari rimasti in Ucraina

Ma l’Ucraina è il primo pensiero del Papa anche per i religiosi rimasti nel Paese martoriato: “Benedico l’iniziativa ‘Missionari per la Quaresima’, attraverso la quale sostenete i missionari polacchi con la preghiera e il digiuno”, dice ai fedeli in lingua polacca. “Questa opera è rivolta anche a coloro che sono rimasti in Ucraina, devastata dalla guerra, portando sostegno e speranza agli abitanti di quel Paese martoriato. Preghiamo insieme per la pace”, aggiunge il Pontefice. C’è spazio nell’udienza del pontefice anche per le catastrofi naturali che straziano il mondo: “Oggi comincia il tempo della Quaresima”, ricorda Papa Francesco. “Mentre fissiamo il nostro sguardo su Cristo crocifisso, vi invito a pregare per quanti soffrono a causa delle catastrofi naturali o delle guerre. Aiutiamoli pure con la nostra carità. E così saremo motivo di consolazione e di gioia”, dice il Papa durante i saluti in lingua portoghese.

