Palù (Aifa): “Siamo vicini all’endemia. La politica cinese del ‘Covid zero’ ha fallito”

In Cina “la politica del Covid zero ha dimostrato che ha fallito”. Lo ha detto a “Mezz’ora in più” su Rai3 il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù. In Italia “siamo contenti delle nostre strutture, istituzioni e della nostra scienza”, ha aggiunto per poi ricordare che sin dall’inizio della pandemia la “Cina non ci ha mai detto nulla sul virus: ben tre delegazioni dell’Oms che si sono recate” nel Paese e sono “tornate senza informazioni”.

Sui lockdown nessuna critica ai governi precedenti, “noi ci siamo sempre salvaguardati e abbiamo messo in primo piano la sicurezza, la salute pubblica”, ha continuato Palù. Con la nuova ondata di Covid dalla Cina, “per la prima volta l’Italia ha fatto da apripista” con il provvedimento sui tamponi per i voli proveniente da Pechino: “C’era molta incertezza nei Paesi nord europei, poi la Ue ha seguito il modello italiano. Siamo ispiratori di modelli sanitari”, ha aggiunto Palù.

In Cina “avendo avuto un lockdown continuo non hanno esercitato il loro sistema immunitario”, ha argomentato il presidente dell’Aifa. Risulta che quelle che si trovano oggi in Cina “sono varianti o sottovarianti già circolate da noi. Il virus sta trovando il suo optimum di convivenza con il corpo umano”, tanto che “siamo vicini all’endemia”, ha concluso Palù.

