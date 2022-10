“Imran Khan ha spinto il Paese nell’anarchia. Lui e la sua cricca non la passeranno liscia. Ci saranno conseguenze per questa manifesta violazione della Costituzione. Speriamo che la Corte suprema faccia il suo lavoro”, ha scritto su Twitter il leader dell’opposizione all’Assemblea nazionale, Shehbaz Sharif

L’opposizione del Pakistan, che ha tentato questa mattina invano di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro Imran Khan, si rifiuta in queste ore di abbandonare l’aula, definendo “alto tradimento” il respingimento della mozione e la decisione del presidente Arif Alvi di sciogliere le camere. Lo scrive il quotidiano “The Dawn”. “Imran Khan ha spinto il Paese nell’anarchia. Lui e la sua cricca non la passeranno liscia. Ci saranno conseguenze per questa manifesta violazione della Costituzione. Speriamo che la Corte suprema faccia il suo lavoro”, ha scritto su Twitter il leader dell’opposizione all’Assemblea nazionale, Shehbaz Sharif. Anche il presidente del Partito popolare pachistano (Ppp), Bilawal-Bhutto Zardari, ha accusato il governo di aver violato la Costituzione impedendo ai deputati di votare sulla mozione di sfiducia, che con ogni probabilità avrebbe portato alla caduta dell’esecutivo.

“L’opposizione unita non lascerà il parlamento. I nostri avvocati si stanno recando alla Corte suprema. Invitiamo TUTTE le istituzioni a proteggere, difendere e attuare la Costituzione del Pakistan”, ha scritto, rivolgendosi probabilmente anche alle forze armate. Alla Corte suprema ha fatto riferimento anche Mustafa Nawaz Khokhar, anch’egli del Ppp, secondo cui i giudici non possono essere “dei semplici spettatori”. La Corte, ha detto, “dovrebbe immediatamente prendere posizione e salvare il Paese da una crisi costituzionale”. La vice presidente della Lega musulmana del Pakistan (Plm-N), Maryam Nawaz, ha invece dichiarato che “se questi pazzi fanatici non vengono puniti per un crimine del genere, allora la legge della giungla prevarrà nel Paese a partire da oggi”. Dallo stesso partito arriva la voce del deputato Ahsan Iqbal, secondo cui Imran Khan “ha dimostrato al mondo di non possedere neanche un pizzico di decenza, di grazia e di onore”. “Dopo aver perso la maggioranza in Assemblea nazionale, ha scelto di demolire la Costituzione. Sarà sconfitto con la più grande umiliazione della storia”.

Nelle scorse ore il presidente del Pakistan, Arif Alvi, ha sciolto il parlamento su richiesta del premier. La decisione è stata assunta dopo che il vice presidente dell’Assemblea nazionale Qasim Khan Suri, ha impedito il voto su una mozione di sfiducia presentata dall’opposizione contro il governo Khan, principale alleato di Cina e Russia nella regione, dichiarandola in contraddizione con l’articolo 5 della Costituzione sulla “lealtà allo Stato”. Pochi minuti dopo, Khan si è rivolto alla nazione con un messaggio video nel quale si è congratulato con Suri, che a suo dire si è opposto a “un tentativo di cambio di regime e a una cospirazione straniera”, e ha consigliato all consiglio al capo dello Stato di “sciogliere le camere, consentire che il potere torni al popolo e convocare nuove elezioni”. Il premier ha anche detto di aver ricevuto messaggi da molte persone preoccupate per il futuro del Paese. “Voglio dire a costoro ‘non preoccupatevi, perché Dio veglia sul Pakistan’”, ha concluso Khan.

La sessione di questa mattina dell’Assemblea nazionale ha riservato una serie di colpi di scena. Suri aveva assunto la presidenza della sessione parlamentare odierna dopo che, altrettanto a sorpresa, i partiti di opposizione avevano presentato una mozione di sfiducia anche nei confronti del presidente dell’Assemblea, Asad Qaiser. Poco dopo l’inizio dei lavori, il ministro dell’Informazione del governo Khan, Fawad Chaudhry, ha preso la parola per denunciare la violazione dell’articolo 5 della Costituzione, sottolineando come la lealtà allo Stato sia “il dovere di base di ogni cittadino” e ribadendo l’idea del premier che dietro la mozione di sfiducia vi sia una “cospirazione straniera”.

La decisione del vice presidente dell’Assemblea nazionale è destinata a sollevare non poche polemiche. I parlamentari dell’opposizione erano arrivati in aula convinti di avere i numeri per provocare la caduta del governo Khan, principale alleato della Cina e della Russia nella regione. L’eventuale successo della mozione avrebbe anche avuto importanti ricadute a livello internazionale. Il premier sembrava aver perso anche il sostegno dell’esercito, un attore estremamente influente nella vita politica del Pakistan. Ieri il capo delle forze armate, generale Qamar Javed Bajwa, ha dichiarato che il Pakistan vuole una cessazione immediata delle ostilità tra Russia e Ucraina e sta facendo “tutto il possibile” per porre fine al conflitto. “L’aggressione della Russia in Ucraina è molto infelice. Si tratta di una grande tragedia”, ha affermato l’ufficiale. “Il Pakistan non crede nella politica dei campi contrapposti e vuole relazioni eccellenti con tutti i Paesi, specialmente gli Stati Uniti, l’Unione europea, la Cina, la Russia e altri”, ha aggiunto il generale. Parole che sembrano in contraddizione con la posizione del primo ministro Khan, che si è sempre rifiutato di condannare apertamente l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Anche per questo ieri Khan ha usato toni drammatici per invitare i giovani pachistani a scendere in strada per “protestare pacificamente” contro quella che definisce una “cospirazione straniera”. “Voglio parlare alla gente del mio Paese per cinque minuti – ha affermato Khan nel corso di una diretta trasmessa sui social, in radio e in televisione – perché il Pakistan si trova in un momento decisivo. Questa è una guerra per il futuro del Paese. Davanti a noi ci sono due strade: vogliamo imboccare quella della distruzione o quella dell’orgoglio? In quest’ultimo caso ci saranno delle difficoltà, ma questa è la strada del nostro Profeta. È la nostra strada, quella che ha portato a una rivoluzione nel Paese”.

Il primo ministro ha quindi discusso nel dettaglio della crisi politica. “C’è una cospirazione contro il governo ed è dimostrato che alcuni politici sono stati comprati come se fossero delle capre per rovesciare il governo. La cospirazione è iniziata dall’estero e qui ha trovato un aiuto. La storia non dimenticherà questi traditori, e nemmeno il Pakistan. È una vostra responsabilità: non lasciate che possano pensare di essere dimenticati”, ha tuonato Khan rivolgendosi direttamente ai suoi sostenitori. Il primo ministro pachistano ha anche annunciato che assumerà un’azione legale contro chi “ha tradito il Paese”. “Ho incontrato i miei avvocati oggi e abbiamo preparato un piano. Non lasceremo che se la cavino. Tutti saranno puniti. Decideremo a partire da questa sera che tipo di azione legale intraprendere”. Secondo Khan, la “cospirazione straniera” è dimostrata da documenti che sono stati esaminati dal governo, dal Consiglio di sicurezza nazionale e dalla Commissione parlamentare sulla sicurezza. “Questi documenti dicono: se rimuovete Imran Khan, le vostre relazioni con gli Stati Uniti miglioreranno”, ha precisato il premier.

Khan si è quindi rivolto ai giovani. “Non dovete restare in silenzio, perché in questo modo starete dalla parte dei cattivi. Voglio che protestiate, che leviate la voce contro questa cospirazione. Non per me, ma per il vostro futuro”. “Nel Regno Unito, quando hanno usato illegalmente armi di distruzione di massa per attaccare l’Iraq, due milioni di persone hanno protestato. Non lo hanno fatto in maniera violenta, non è stato rotto un solo vaso. Ho marciato con loro. Nessun partito politico li ha spinti a farlo, hanno deciso tutto da soli. È il segno che un Paese è vivo. Voglio che oggi e domani usciate di casa e protestiate. Scendete in strada per protestare in maniera pacifica”, ha affermato Khan.

Da diversi giorni Khan lancia l’accusa di una “cospirazione finanziata dall’estero” e in settimana ha rivelato a un gruppo selezionato di giornalisti che il ministero degli Esteri, il 7 marzo, il giorno precedente la presentazione della mozione di sfiducia da parte dell’opposizione, avrebbe ricevuto la trascrizione di una conversazione tra un diplomatico pachistano e uno di un altro Paese, con un avvertimento: al primo sarebbe stata trasmessa l’insoddisfazione dell’Occidente per la posizione del Pakistan sull’Ucraina e sarebbe stato detto che i futuri contatti bilaterali sarebbero stati determinati dall’esito della mozione. Gli Stati Uniti sono il Paese non nominato e secondo la stampa pachistana il diplomatico del Pakistan sarebbe l’ex ambasciatore a Washington Asad Majeed e quello straniero il vicesegretario di Stato Usa per gli affari dell’Asia centrale e meridionale, Donald Lu.

