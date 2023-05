Pakistan: il governo apre alla messa al bando del partito di Khan

Il governo di Islamabad sta considerando l’ipotesi di mettere al bando il Movimento per la giustizia del Pakistan (Tehreek-e-Insaf, Pti), il partito dell’ex premier Imran Khan. Lo ha dichiarato oggi alla stampa il ministro della Difesa, Khawaja Asif. “Il Pti – ha spiegato Asif – ha attaccato lo Stato alle fondamenta, una cosa che non è mai accaduta in passato e che non può essere tollerata”. Il riferimento è ai disordini avvenuti nelle ore successive all’arresto di Khan, il 9 maggio scorso, nei quali hanno perso la vita otto persone. L’ex premier, sul cui capo pendono ancora diversi capi d’accusa, è stato successivamente rilasciato su cauzione. Ieri due figure di spicco del Pti hanno annunciato oggi le dimissioni dal partito. Si tratta di Shireen Mazari e Fayyaz ul Hassan Chohan. La prima, che ha subito l’arresto nell’ambito delle recenti proteste, è stata ministra dei Diritti umani del governo Khan (2018-22). Il secondo è stato ministro dell’Informazione e della cultura del governo provinciale del Punjab (2019-20). “Condanno fermamente la violenza del 9 maggio. Ho sempre condannato la violenza di qualsiasi tipo”, ha spiegato Mazari, precisando che lascerà la politica attività e non si iscriverà ad altri partiti. Chohan ha criticato la contestazione “anti-establishment” di Khan, prendendo le distanze dallo scontro con le istituzioni statali. Dopo le manifestazioni violente si sono espressi in modo critico anche altri esponenti del Pti, tra cui Aamir Mehmood Kiani, Malik Amin Aslam, Mahmood Moulvi e Aftab Siddiqui.

Imran Khan è stato arrestato il 9 maggio dal corpo paramilitare dei Rangers su richiesta del National Accountability Bureau (Nab), organo anticorruzione e di contrasto dei reati finanziari, nell’ambito di un’inchiesta riguardante il fondo fiduciario Al Qadir University Project Trust (Aqupt). L’arresto, seguito da quelli di altri dirigenti del Pti, tra cui il segretario generale Asad Umar e il vicepresidente ed ex ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi, ha scatenato proteste e violenti scontri in tutto il Pakistan, inducendo il primo ministro, Shehbaz Sharif, a schierare l’Esercito in molte aree del Paese. Nei disordini hanno perso la vita almeno otto persone, mentre più di 200 sono rimaste ferite. L’11 maggio la Corte suprema ha giudicato l’arresto illegittimo e ha ordinato il rilascio. L’indomani l’Alta corte di Islamabad ha imposto il divieto di arrestare Khan fino al 17 maggio, divieto poi prorogato fino al 31 maggio.

Dopo la scarcerazione Khan ha esortato i suoi sostenitori a continuare a protestare e ha accusato il capo dell’Esercito, generale Syed Asim Munir, di essere responsabile della situazione nel Paese. Il governo ha deciso che i manifestanti che hanno attaccato siti militari saranno processati in tribunali militari, ai sensi delle leggi Army Act e Official Secrets Act. Per quelli che hanno compiuto attacchi contro strutture civili, invece, i processi saranno celebrati in base alla legge antiterrorismo. Il segretario generale aggiunto del Pti, Omar Ayub Khan, ha presentato un’istanza alla Corte suprema contro i processi ai civili nei tribunali militari. Il partito, inoltre, ha contestato anche l’impiego delle forze armate contro i manifestanti.

Khan, che è stato interrogato oggi dal Nab, è stato arrestato per presunte irregolarità nella gestione del fondo Aqupt, istituito per sostenere la creazione dell’Università Al Qadir, attualmente in costruzione a Sohawa, vicino Islamabad. Khan è il fondatore e presidente dell’Aqupt, in cui sono coinvolti anche la moglie Bushra Bibi e due dirigenti del Pti, Zulfiqar Bukhari e Babar Awan. La prima pietra dell’università è stata posata il 5 maggio 2019, quando Khan era premier. Per il progetto dell’ateneo la società immobiliare Bahria Town ha donato alcuni terreni, donazioni sulla cui trasparenza ci sarebbero dei dubbi. Gli interrogativi si legano alle vicende giudiziarie del fondatore di Bahria Town, Malik Riaz, nel Regno Unito. Nel dicembre del 2019 il magnate immobiliare concluse con l’Agenzia anticrimine nazionale (Nca) britannica una transazione giudiziaria del valore di 190 milioni di sterline (50 miliardi di rupie), beni congelati per il sospetto che derivassero da concussione e corruzione. Successivamente quella somma è stata trasferita alle autorità pachistane. La vicenda è riemersa l’anno scorso. L’attuale governo pachistano ha messo in dubbio la regolarità della procedura seguita dal precedente esecutivo e denunciato la sottrazione del denaro all’erario. Il denaro sarebbe stato trasferito alla Corte suprema per conto del magnate. Il sospetto, in sostanza, è che la situazione di Riaz sarebbe stata “aggiustata” in cambio di benefici indebiti.

Khan è stato primo ministro dal 18 agosto 2018 al 10 aprile 2022, quando è stato sfiduciato dopo aver perso il sostegno di una parte della coalizione che formava la maggioranza. L’ex premier ha attribuito la caduta del proprio governo a una “cospirazione” ordita dagli Stati Uniti, che hanno sempre negato qualsiasi ruolo negli sviluppi politici pachistani. Il leader, 70 anni, ha ancora un largo seguito e ha promosso un’imponente campagna di protesta per chiedere elezioni anticipate. Per i molti procedimenti a suo carico, Khan sostiene di essere vittima di una persecuzione giudiziaria. Ogni provvedimento della giustizia incontra l’opposizione dei suoi sostenitori; spesso le contestazioni degenerano in violenza e sono seguite dall’apertura di nuove inchieste, anche per ipotesi di reato della gravità del terrorismo.

Per il “caso Toshakhana”, lo scorso 21 ottobre Khan è stato interdetto dalle cariche pubbliche per cinque anni dalla Commissione elettorale, che lo ha ritenuto coinvolto in “atti di corruzione” per aver reso dichiarazioni false ed erronee. L’organismo elettorale si è pronunciato dopo aver esaminato un esposto ricevuto da politici della coalizione di governo e ascoltato la controparte, che ha ammesso la compravendita di alcuni doni (diversi orologi e gemelli, un anello e una penna) ricevuti da capi di Stato quando era primo ministro: Khan ha detto di aver comprato i doni dal Toshakhana per 21,56 milioni di rupie e di averli rivenduti per 58 milioni. La Commissione ha deferito il caso all’autorità giudiziaria e il 10 maggio Khan è stato incriminato da un tribunale distrettuale di Islamabad (giudice Humayun Dilawar).

