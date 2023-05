Pakistan, dalla crisi politica al caos: il Paese a rischio dopo l’arresto dell’ex premier Khan

Con l’arresto dell’ex primo ministro Imran Khan, la crisi politica, istituzionale e finanziaria del Pakistan è giunta a un punto di svolta rischioso, benché non inatteso. Il leader, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), coinvolto in decine di inchieste, era scampato più volte all’arresto per interventi della magistratura o per lo “scudo umano” che i suoi sostenitori gli avevano fornito, mobilitandosi in migliaia ogni volta che le forze dell’ordine avevano tentato di privarlo della libertà. Che il giorno fatidico potesse essere imminente era stato ipotizzato da indiscrezioni mediatiche, soprattutto in vista della probabile incriminazione, in effetti formalizzata oggi, per il “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri. L’arresto di ieri, invece, è stato chiesto per un’altra inchiesta, quella sul fondo Al Qadir University Project Trust (Aqupt), dal National Accountability Bureau (Nab), organo anticorruzione e di contrasto dei reati finanziari: l’Aqupt, di cui Khan è fondatore e presidente, è stato istituito per sostenere la creazione dell’Università Al Qadir, la cui prima pietra è stata posata nel 2019, quando il politico era premier. L’ateneo è ancora in costruzione vicino Islamabad, anche su terreni donati dalla società immobiliare Bahria Town, donazioni su cui ci sarebbero delle ombre.

Le questioni giudiziarie pendenti sono numerose, intrecciate e complesse. Quello che è chiaro è che il Paese è in fibrillazione da più di un anno, ovvero dalla caduta del governo Khan. Contro l’allora premier fu presentata una mozione di sfiducia da diverse forze di opposizione tra cui la Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N) e il Partito popolare pachistano (Ppp). Gli oppositori motivarono l’iniziativa soprattutto con la situazione economica del Paese. Dopo vari tentativi di evitare il voto all’Assemblea nazionale, la camera bassa, e di scioglierla, la mozione fu votata, anche da ex alleati del Pti. Il 10 aprile 2022 finiva il governo Khan, fine che il leader non ha mai accettato, lanciando contro gli avversari ogni sorta di accusa: compravendita di voti, complotti con potenze straniere, strumentalizzazione della giustizia, tentato omicidio. Il presidente del Pti ha lanciato anche un’imponente campagna di protesta per chiedere elezioni anticipate.

Khan ha denunciato una “cospirazione finanziata dall’estero”, ovvero dagli Stati Uniti, insoddisfatti per la posizione del Pakistan sull’Ucraina (nel giorno dell’invasione russa Khan si trovava a Mosca per incontrare il presidente Vladimir Putin). Secondo l’ex premier, poco prima della presentazione della mozione di sfiducia, un diplomatico pachistano avrebbe ricevuto un avvertimento dal dipartimento di Stato Usa sull’importanza dell’esito per il futuro dei rapporti bilaterali. Washington, ovviamente, ha negato ingerenze. A Khan è subentrato Shehbaz Sharif, presidente del Pml-N, di cui è fondatore e leader il fratello Nawaz, già premier, da anni a Londra dopo una condanna legata alle rivelazioni dei Panama Papers e l’interdizione dai pubblici uffici, chiesta alla Corte suprema da Khan, all’epoca all’opposizione. “Se Sharif prenderà il potere il Pakistan diventerà uno schiavo dell’America”, aveva dichiarato Khan. Il posizionamento internazionale di Islamabad, in realtà, non è cambiato nell’ultimo anno, soprattutto nei riguardi della Cina, di cui il Pakistan resta il più stretto alleato nella regione. Non è cambiata neanche la relazione con l’altro grande vicino, l’India: nonostante le dichiarazioni di apertura alla pace, pronunciate sia da Khan sia dal suo successore, i rapporti restano tesi, ancora di più dal 2019, dopo l’attentato di Pulwama e la revoca dell’autonomia al Jammu e Kashmir indiano.

Khan ha attribuito a Sharif anche un piano per eliminarlo fisicamente. Il 3 novembre in una sparatoria durante una manifestazione a Wazirabad, il leader del Pti è stato ferito a una gamba e un sostenitore del suo partito è morto. La polizia ha arrestato un sospetto, che avrebbe agito da solo e sparato al leader politico perché lo riteneva responsabile di diffondere odio e posizioni anti-religiose. Khan, respingendo l’ipotesi dell’estremista religioso solitario, ha dichiarato di essere stato informato di un piano per un ucciderlo ordito dal primo ministro, dal ministro dell’Interno Rana Sanaullah e da un alto ufficiale, il generale Faisal Naseer. Le forze armate hanno un peso rilevante negli equilibri politici del Pakistan (e anche una cooperazione importante con gli Stati Uniti). Il dito puntato contro i vertici militari evidenzia qualcosa in più di un’incrinatura.

La vicenda politico-giudiziaria di Khan, del resto, non ha risparmiato neanche altre istituzioni. Il carismatico ex premier, ex campione di cricket e filantropo, fondatore del Pti, arrivato alla guida del governo nell’agosto del 2018 dopo una netta vittoria elettorale, ha ancora un largo seguito. Il partito – nazionalista, populista, assistenzialista – mobilita ancora grandi masse. Per sua iniziativa a gennaio le assemblee legislative delle province del Punjab e di Khyber Pakhtunkhwa sono state sciolte, anche al fine di esercitare ulteriori pressioni per ottenere elezioni politiche anticipate (la scadenza naturale della legislatura è a ottobre), puntando sul fatto che generalmente nel Paese le elezioni politiche e provinciali si tengono simultaneamente. Sulla questione della data del voto si è aperto uno scontro che ha coinvolto il presidente della Repubblica, Arif Alvi (del Pti), la Commissione elettorale, la Corte suprema, il governo e il parlamento. Il governo si è poi scontrato con la Corte suprema anche in merito al potere di iniziativa del giudice capo, facendo approvare una legge che pone dei limiti, sulla quale è ancora in corso un giudizio di costituzionalità.

Dopo gli ultimi sviluppi le possibilità di confronto tra maggioranza e opposizione si riducono ulteriormente. Da novembre il Pakistan sta cercando di sbloccare una tranche di 1,1 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale (Fmi). L’organizzazione e i creditori cercano rassicurazioni non solo finanziarie ma anche politiche sul fatto che il Paese rispetterà i suoi impegni, ovvero vorrebbero garanzie sull’attuazione degli accordi, qualunque parte sia al governo. La ripresa del programma è fondamentale per l’economia del Pakistan, distrutta da un’inflazione record, dal calo delle riserve di valuta estera e dalle ultime catastrofiche inondazioni. A ciò si aggiunge una situazione della sicurezza fuori controllo: il 25 aprile il Servizio interforze di relazioni pubbliche (Ispr) ha rivelato che nell’ultimo anno almeno 293 persone sono state uccise e 521 ferite in 436 attacchi terroristici.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram