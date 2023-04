Pace fatta tra Iran e Arabia Saudita: grande successo per la diplomazia cinese

L’Iran e l’Arabia Saudita si impegnano ad ampliare la portata della cooperazione tra loro, contribuendo al raggiungimento della sicurezza, della stabilità e della prosperità nella regione mediorientale. È quanto affermato dai ministri degli Esteri dei due Paesi, il saudita Faisal bin Farhan al Saud e l’iraniano Hossein Amirabdollahian, a margine dell’incontro svoltosi oggi nella capitale cinese Pechino, a circa un mese dallo storico accordo annunciato il 10 marzo scorso che ha sancito i primi passi del percorso di normalizzazione delle relazioni, interrotte da circa sette anni. Sebbene dal 2021 siano stati l’Iraq e l’Oman ad ospitare i primi incontri tra i funzionari dei due Paesi, ad aver mediato l’intesa è stata la Cina, che ha giocato “un ruolo positivo per facilitare la comunicazione tra i due Paesi”, come afferma il quotidiano panarabo basato a Londra “Asharq al Awsat”. “Questo storico accordo ha il potenziale per trasformare il Medio Oriente riallineando le sue principali potenze, sostituendo l’attuale divisione arabo-iraniana con una complessa rete di relazioni e intrecciando la regione con le ambizioni globali della Cina. Per Pechino, l’annuncio è stato un grande balzo in avanti nella sua rivalità con Washington”, evidenzia invece la rivista statunitense “Foreign Affairs”. Dopo anni di ostilità che hanno alimentato i conflitti in tutto il Medio Oriente, Teheran e Riad hanno quindi concordato di porre fine alla loro spaccatura diplomatica e riaprire le ambasciate entro sessanta giorni dalla stipula dell’accordo. Questo passo è avvenuto dopo sette anni di interruzione delle relazioni tra il Regno e la Repubblica islamica, a seguito degli attacchi nel 2016 contro le sedi diplomatiche saudite a Teheran e Mashhad da parte di estremisti sciiti in protesta contro l’esecuzione del religioso sciita Nimr al Nimr da parte delle autorità saudite.

La dichiarazione tripartita del 10 marzo ha sottolineato “il rispetto per la sovranità degli Stati e la non interferenza nei loro affari interni” e l’attivazione di tutti gli accordi congiunti tra Arabia Saudita e Iran, tra cui l’accordo di cooperazione sulla sicurezza e l’accordo di cooperazione nel campo dell’economia, del commercio, degli investimenti, della tecnologia, della scienza, della cultura, dello sport e della gioventù. Oggi, i due Paesi hanno anche concordato di ripristinare i voli tra l’Iran e l’Arabia Saudita, facilitare il rilascio dei visti, inclusi quelli per i pellegrini musulmani, avviare accordi per la riapertura delle reciproche ambasciate a Riad e Teheran e consolati nella città saudita di Gedda e in quella iraniana di Mashhad e riprendere le visite di funzionari e delegazioni del settore privato. Stando a quanto emerge dal comunicato congiunto, Riad e Teheran hanno anche stabilito di riattivare l’accordo di cooperazione in materia di sicurezza firmato nel 2001 e l’accordo generale di cooperazione siglato nel 1998. Intesa anche sull’ampliamento degli orizzonti di cooperazione, tenendo conto delle risorse naturali e delle potenzialità possedute da ciascun Paese. Non da ultimo, il ministro degli Esteri saudita ha invitato l’omologo iraniano a tenere un incontro bilaterale a Riad, mentre Abdullahian ha invitato il principe Faisal bin Farhan a visitare l’Iran. “Oggi ho avuto un incontro positivo con il mio collega Faisal bin Farhan”, ha scritto il titolare della diplomazia iraniana su Twitter, confermando di aver trovato un accordo su diversi punti dell’agenda comune, tra cui anche il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale e il ripristino dei pellegrinaggi dell’Hajj (il pellegrinaggio tradizionale alla Sacra moschea della Mecca e costituisce quinto pilastro dell’islam) e dell’Umrah (il pellegrinaggio minore in alcuni luoghi dell’Hajj). Le parti hanno anche posto enfasi sulla “stabilità, la sicurezza sostenibile e lo sviluppo della regione”, ha aggiunto Amirabdollahian.

Da parte sua, la Cina ha accolto con favore gli sforzi profusi da Iran e Arabia Saudita per rilanciare le loro relazioni bilaterali ed si è detta pronta a contribuire alla sicurezza, alla stabilità e allo sviluppo in Medio Oriente, secondo quanto riferito dalla portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna.

Il riavvicinamento tra Teheran e Riad segue ad anni di tensioni che si sono riversate in tutto il Medio Oriente, dalla Siria all’Iraq al Libano e anche in Yemen. La crisi yemenita, in effetti, ha costituito uno dei principali dossier di discussione tra l’Arabia Saudita e l’Iran e potrebbe essere “uno dei teatri che potrebbe beneficiare di un’eventuale effettiva distensione” tra i due Paesi come affermato da Cinzia Bianco, analista dell’European Council on Foreign Relations (Ecfr), in una precedente intervista ad “Agenzia Nova”. Teheran e Riad si sono schierate su fronti opposti in Yemen, arena di un conflitto non ancora terminato. Il Regno del Golfo, in particolare, si è posto a capo di una coalizione internazionale intervenuta ufficialmente il 26 marzo 2015 per coadiuvare le forze yemenite filo-presidenziali. L’Iran, invece, sostiene le milizie di ribelli sciiti Houthi, responsabili di molteplici attacchi missilistici e per mezzo di droni anche contro obiettivi sauditi, tra cui energetici. Secondo l’analista dell’Ecfr, il percorso di riavvicinamento tra l’Iran e l’Arabia Saudita “è un processo che è nato dalla volontà bilaterale iraniana e saudita di cercare di risolvere le loro tensioni parlandosi dopo che, nel 2019, vi era stato l’attacco iraniano (alle infrastrutture petrolifere della Saudi Aramco) e la non risposta saudita”. Come ricordato da Bianco, prima l’Iraq e poi l’Oman “hanno accolto positivamente questa intenzione e hanno fornito una casa, un luogo fisico dove avere questi incontri” che sono stati ospitati dai due Paesi a partire dall’aprile del 2021. La stessa identica cosa, secondo l’analista, potrebbe essere successa con la Cina, che sicuramente ora diventa “un attore strategico e non più solo economico”. Tuttavia, per Bianco ciò non significa che Pechino sia diventata “un mago della diplomazia”. Semplicemente, mentre prima era disinteressata, ora è “più coinvolta” in questioni di questo tipo.

L’accordo del 10 marzo e l’incontro di oggi sembrano inoltre essere la chiave di volta in un altro fascicolo: la Siria e il suo reintegro nell’arena araba. Damasco infatti è più vicina che mai al ripristino dei rapporti diplomatici con molti attori nella regione, dopo oltre dieci anni di gelo diplomatico. In Siria, cartina di tornasole degli equilibri regionali, l’accordo potrebbe dunque favorire la riconquista da parte del presidente Bashar al Assad del suo posto all’interno dell’ordine politico arabo, senza però minare i legami storici e strategici con la Repubblica islamica dell’Iran. In questo contesto, si inseriscono le diverse voci circolanti circa il possibile reintegro della Siria, guidata dal presidente Bashar al Assad, nella Lega degli Stati arabi, dopo la sua espulsione nel 2011 in occasione dello scoppio della guerra civile. In vista del prossimo vertice della Lega araba a Riad, previsto il 19 maggio, sono infatti in corso alcune consultazioni per il reintegro di Damasco all’interno del consesso dei 22 Stati arabi, decisione che segnerebbe un cambiamento nell’approccio regionale nei confronti del conflitto siriano. La Siria era stata espulsa dalla Lega araba durante una riunione di emergenza avvenuta nel novembre 2011 nella capitale egiziana, Il Cairo, dove i titolari della diplomazia dei Paesi arabi avevano annunciato sanzioni economiche e politiche contro Damasco e avevano esortato l’esercito siriano a non usare la violenza contro i manifestanti anti-regime. In passato, l’Arabia Saudita si era sempre opposta al reintegro di Damasco nel consesso arabo a causa dei suoi rapporti con l’Iran. Ora, con la riconciliazione tra Riad e Teheran, lo scenario sarebbe cambiato, anche alla luce del fatto che il prossimo vertice arabo si terrà proprio nella capitale saudita Riad.

“Asharq al Awsat” sottolinea che la scelta della Cina come sede per l’incontro tra i due capi della diplomazia “è un’estensione del ruolo positivo di Pechino nel raggiungere un accordo e facilitare la comunicazione tra i due Paesi”. Vale la pena ricordare che, il 29 marzo, l’Arabia Saudita ha approvato l’adesione all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), l’organizzazione che unisce diversi Paesi dell’area eurasiatica per la collaborazione in materia di politica e di sicurezza istituita a Pechino, in Cina, nel 2001. La Sco è un’unione politica e di sicurezza di Paesi che occupano una vasta area dell’Eurasia, tra cui Cina, India e Russia. Lo scorso settembre 2022 anche l’Iran aveva firmato i documenti per la piena adesione all’organizzazione. A questo sviluppo si aggiunge, peraltro, la firma del maxi accordo da 3,6 miliardi di dollari con il colosso energetico dell’Arabia Saudita, Saudi Aramco, ha acquisito il 10 per cento delle quote di Rongsheng Petrochemical, società cinese quotata nella borsa di Shenzhen specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti raffinati, petrolchimici e fibre chimiche. L’Arabia Saudita è attualmente il secondo cliente della Cina dopo la Russia per quanto riguarda le esportazioni di petrolio. Nel 2022, il Paese del Golfo è stato invece il primo fornitore della Cina, vendendo 87,49 milioni di tonnellate di greggio durante l’anno, pari a 1,75 milioni di barili al giorno. I sauditi hanno tentato per decenni di aprire l’industria cinese della raffinazione del petrolio, cercando di acquistare partecipazioni come testa di ponte per fornire più petrolio alla Repubblica popolare. Tale strategia non ha funzionato molto bene in Cina. Pechino ha infatti posto ostacoli alla gestione di un settore strategico come quello petrolifero e della raffinazione da parte di stranieri. Il governo cinese ha inoltre spesso fissato i prezzi del carburante nazionale ben al di sotto dei livelli internazionali, costringendo le raffinerie a sovvenzionare la differenza. Tuttavia, il nuovo corso delle relazioni sino-saudite sembra aver sbloccato questa postura da parte di Pechino che sta nuovamente attirando capitali nel suo settore petrolchimico.

L’intesa, infine, è giunta a tre mesi dalla visita del presidente cinese, Xi Jinping, a Riad dello scorso dicembre dove ha incontrato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. Durante la visita del presidente cinese in Arabia Saudita sono stati firmati ben 34 accordi d’investimento in diversi settori: energia verde, idrogeno verde, fotovoltaico, informatica, servizi cloud, trasporti, logistica, industrie mediche, edilizia abitativa e fabbriche. Inoltre, sempre durante la missione di Xi Jinping a Riad sono stati organizzati due vertici alla presenza di oltre 30 capi di Stato e di governo di Paesi e organizzazioni internazionali, ovvero quello con i leader dei Paesi arabi e un altro con i rappresentanti del Consiglio di cooperazione del Golfo. “Da anni Pechino si sta addentrando nella diplomazia del Medio Oriente”, avevano scritto Grant Rumley ed Henry Rome del Washington Institute. Per Rumley, il principe ereditario Muhammad bin Salman “vuole che l’Arabia Saudita sia una potenza globale, non solo una potenza regionale, e nel perseguimento di tale sforzo vede la Cina come un sostenitore chiave”. Nonostante ciò, l’accordo “non segnala un nuovo ordine guidato da Pechino in Medio Oriente”, hanno sostenuto Rome e Rumley. Nel complesso, sembra che svolgendo un ruolo centrale nei negoziati, “i cinesi stiano cercando di aumentare la loro influenza nella regione e rafforzare le alleanze con i principali partner del Golfo”. Secondo altri analisti dello stesso istituto, tra cui Robert Satloff, “i cinesi non solo hanno guadagnato alleati più forti in Arabia Saudita e Iran, ma sono stati in grado, ai loro occhi, di indebolire gli Usa. “Avere la Cina nell’accordo è uno schiaffo in più per Washington”, ha affermato Satloff. Parallelamente, Ahmed Abdouh, dell’Atlantic Council, afferma che il risultato raggiunto da Pechino è in linea con la l’iniziativa cinese in cinque punti per la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente del 2021, che stabilisce le norme per la visione diplomatica della Cina nella regione, a cui ha fatto seguito un’altra proposta in quattro punti per un nuovo concetto di sicurezza nel Golfo nel 2022. “La Cina ha appena reso operativo uno dei suoi vantaggiosi strumenti politici: la capacità di capitalizzare la fiducia unica di Riad e Teheran” ha scritto Abdoudouh in un articolo dell’Atlantic Council, aggiungendo che quanto accaduto “è una vittoria per l’iniziativa di sicurezza globale” cinese.

