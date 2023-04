Orlando: “Il Pnrr rischia di saltare”

“Il Pnrr rischia di saltare. Non solo per l’incapacità di questo governo di stare col fiato sul collo della Pubblica amministrazione. Ma per la sua strategia reazionaria e l’istintiva contrarietà alle trasformazioni che finisce per svalutare il lavoro, senza indicare alternative utili al Paese”. Lo ha detto a “Repubblica” Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro e deputato Pd, secondo il quale il governo avrebbe fatto “meglio ad agire di cacciavite e manutenzione quotidiana, anziché dedicarsi a richiami roboanti all’unità nazionale”. La premier Meloni dice che sul Pnrr si fa allarmismo: “So solo che siamo in una fase di precostituzione dell’alibi: mettere le mani avanti, scaricando responsabilità sull’esecutivo precedente. La verità mi sembra un’altra. Il governo ha perso mesi dietro a misure spot e regressive, dai voucher alla soglia del contante, e interventi di puro propagandismo, dal decreto rave alla caccia alle Ong. E la macchina pubblica, già non abituata a spendere, ha rallentato avvertendo un governo distratto e comunque poco convinto sugli obiettivi del Pnrr”.

“L’idea – aggiunge – che le cose arrivassero da sole li ha portati fuori strada”. Qualche crepa emerge anche in maggioranza. Si affaccia l’idea di rinunciare a parte dei fondi Ue: “Non mi meraviglia. Le Regioni sono in forte difficoltà, in ritardo sugli obiettivi. E tre quarti sono governate dal centrodestra. Ma sarebbe una cosa gravissima. Il fallimento del Pnrr segnerebbe il fallimento di importanti obiettivi di modernizzazione del Paese a partire dalle transizioni gemelle, ecologica e digitale. Unito all’aumento dei tassi di interesse, di cui nessuno al governo parla, si tradurrebbe in un potente freno dell’economia”. Il governo ha sbagliato “nella polemica contro gli obiettivi di transizione ecologica, ad esempio. Non avremmo dovuto chiedere più tempo, ma più strumenti per riqualificare la manodopera e per politiche industriali in grado di aiutare le imprese. L’esecutivo ha preferito invece lanciarsi in polemiche ideologiche, riducendo così il potere negoziale dell’Italia e portando il Paese alla brutta figura sull’automotive”, ha concluso Orlando.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram