Orlando: “E’ ora di ricomporre il Partito democratico”

Il Partito democratico cambia pelle, dicono. “Ogni volta che c’è un cambio della guardia ai vertici si apre questa discussione – spiega il deputato dem Andrea Orlando al “Corriere della Sera” – È accaduto con Bersani, con Renzi, con Zingaretti. L’identità del partito affidata alla scelta delle leadership porta spesso a questo tipo di lettura”. Ma la “vera novità” – aggiunge – è un’altra: “per la prima volta c’è una leadership femminile e femminista e questo è un fattore di portata storica”. E ora l’ex ministro si aspetta che il Pd raccolga “il messaggio che arriva dalla vittoria di Schlein, la domanda di innovazione nella cultura politica, e si colleghi a quelle che sono le piattaforme degli altri partiti europei di ispirazione socialista e progressista”. Il riferimento è a temi come “la lotta alle diseguaglianze, la transizione energetica ed ecologica, il riconoscimento della parità di genere, il riconoscimento del ruolo del lavoro. Sono temi che per le altre forze progressiste sono moneta corrente da anni, mentre in Italia hanno tardato ad affermarsi perché qui hanno pesato di più i residui della Terza via, che ormai esistono solo qui e che da alcuni vengono impropriamente definiti socialdemocratici, mentre anche la socialdemocrazia è già da tempo altrove”.

Ci sarà la gestione unitaria: “Penso che ci sia l’esigenza, dopo la polarizzazione delle Primarie, di una ricomposizione. Il come va valutato insieme e credo che ci siano tutte le condizioni perché questo avvenga positivamente. Le dichiarazioni di Schlein e di Bonaccini vanno in questa direzione”. Sull’Ucraina non cambia la linea: “L’esigenza di avere un approccio che leghi al tema della difesa dell’Ucraina e del sostegno anche militare la rivendicazione di una più forte iniziativa diplomatica è assolutamente trasversale in tutto il Pd. Non c’è stata una polarizzazione su questo punto. Approcci diversi, sensibilità differenti, rapporti stretti con il mondo pacifista e il mondo cattolico sono presenti in entrambe le mozioni. E io sono convinto che sia una ricchezza e non un punto di debolezza”. In merito, infine, ai rapporti nell’opposizione: “L’Opa in atto nei confronti del Pd è stata bloccata. Prima si parlava del bipolarismo Meloni-Conte, ora di quello Meloni-Schlein. Un Pd in salute è un partito che è in grado di svolgere la funzione di catalizzatore di una coalizione. Non si fa una coalizione quando i tuoi potenziali alleati ti vedono come una preda. Da adesso può non essere più così. Poi non è detto che ci sia una piattaforma comune di tutte le forze di opposizione da subito; però, intanto, si può provare a fare delle battaglie insieme”, ha concluso Orlando.

