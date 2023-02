Orcel (Unicredit): “Abbiamo realizzato i migliori risultati degli ultimi dieci anni”

"L'Italia è il nostro motore principale, per vitalità delle imprese e capacità di risparmio rimane fondamentale per il gruppo"

Andrea Orcel, più di venti nell’investment banking, da quasi due anni guida Unicredit, la banca più internazionale del Paese ma anche quella che ha visto cambiare più di frequente i vertici. “E’ stato un anno molto intenso – racconta al “Corriere della Sera” – abbiamo dovuto gestire la situazione derivante dalla guerra e andare avanti con la trasformazione della banca. I fatti ci stanno dando ragione: abbiamo realizzato i migliori risultati degli ultimi dieci anni, che ci consentono di affrontare le difficoltà, andare avanti con fiducia e accelerare la nostra strategia. L’Italia è il nostro motore principale, per vitalità delle imprese e capacità di risparmio rimane fondamentale per il gruppo”. La Russia per Unicredit significa un’esposizione di 6 miliardi di crediti. “La squadra ha gestito molto bene una situazione imprevedibile, con conseguenze drammatiche sulle persone coinvolte nel conflitto. Abbiamo assorbito lo choc, ridotto l’esposizione in maniera decisa e preso misure prudenziali che ci consentono di pensare a un 2023 con risultati ancora migliori per il gruppo. Abbiamo anche aumentato a 1,8 miliardi gli overlay, una scelta che ci consentirà, se necessario, di assorbire un raddoppio del costo del rischio”.

“Se la crescita dovesse invece riprendere – aggiunge l’amministratore delegato – questo cuscinetto potrà darci ulteriore spinta. I segnali che arrivano sono meno negativi del previsto. Noi comunque abbiamo messo in sicurezza i conti fino al 2024, ma io ho molta fiducia in un’evoluzione positiva della situazione economica”. Quanto all’economia italiana: “Credo sia composta in ogni campo da eccellenze che hanno una forte capacità di adattarsi, lo dimostra la crescita del 3,9 per cento del Pil nel 2022. Siamo la seconda economia manifatturiera in Europa e incontrando i clienti si percepisce come la diversificazione delle produzioni, la capacità di innovazione di prodotti e processi e la forte propensione all’export siano punti di forza del Paese. Grazie ai fondi Next Gen EU abbiamo un’opportunità unica di sprigionare tutto il valore inespresso lavorando assieme”.

In questi due anni la banca è cambiata molto: “La trasformazione di Unicredit è una sfida che mi sta appassionando e che mi vedrà impegnato anche nei prossimi anni. C’è ancora molto da fare, ma abbiamo le persone e la determinazione per farlo. Abbiamo completato la fase uno, rimettere al centro il cliente”. La fuori ci sono le fintech, veloci e tecnologiche: “Anche noi lo siamo e dobbiamo diventarlo ancora di più. Una fintech ha pochi prodotti, semplici e immediati. Noi possiamo averne 90, le stratificazioni in un gruppo così grande sono naturali ma la tecnologia ci deve aiutare a raggiungere e seguire il cliente in due-tre passaggi, da punto a punto. Le banche hanno vincoli e legacy che le fintech non hanno, ma anche la fiducia di moltissimi clienti”, ha concluso Orcel.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram