Open Fiber: metà Paese coperto dalla fibra ottica, nel 2023 investimenti per oltre 2 miliardi di euro

Open Fiber ha già coperto la metà del Paese con la più grande rete di fibra ottica in Italia: 15,6 milioni di unità immobiliari raggiunte su 30 totali. È quanto annunciato dall’Amministratore delegato di Open Fiber, Mario Rossetti, che è intervenuto a Trieste all’evento “Fvg connect – Infrastrutture e investimenti innovativi per lo sviluppo della Regione“, promosso dalla stessa Open Fiber insieme a Vodafone e British American Tobacco (Bat).

Rossetti ha sottolineato come siano stati investiti già 5 miliardi di euro e “nel corso del 2023 ne investiremo oltre 2 miliardi”. Open Fiber ha inoltre preso l’impegno con il governo di completare il piano Banda Ultralarga per raggiungere i piccoli Comuni, che prevede “la realizzazione di 88 mila chilometri di fibra ottica in oltre 6.000 Comuni. Ne abbiamo realizzati 60 mila, chiuderemo il piano entro il 2024”, ha affermato l’Amministratore delegato. “Siamo poi presenti – ha specificato – in 240 città grandi e medie e abbiamo dato il via al piano Italia 1 Giga per le zone industriali, da realizzare entro il 2026. Una volta realizzata l’infrastruttura, il passaggio successivo per digitalizzare il Paese è far utilizzare la connettività ai cittadini”. In Friuli Venezia Giulia, Open Fiber ha investito 110 milioni di euro e ne investirà altri 100 milioni per raggiungere con la rete in fibra ottica città, piccoli Comuni e zone industriali.

“La rete in fibra ottica che Open Fiber sta realizzando in tutta Italia – ha spiegato Rossetti – assume un valore sociale in particolare nei borghi e nelle aree più isolate, dove abbiamo accelerato per completare il piano Aree bianche affinché tutti cittadini possano usufruire dei servizi digitali più avanzati, esattamente come gli abitanti delle grandi città. Un piano che in Friuli Venezia Giulia è già quasi completato”. L’Ad ha riferito che “abbiamo coperto 160 dei 181 Comuni previsti e finiremo entro l’anno”. La possibilità di accedere a una connessione ultraveloce “rappresenta anche un driver di sviluppo delle attività produttive, dall’industria 4.0 all’agricoltura smart”, ha sottolineato Rossetti, che ha concluso: “Open Fiber sta costruendo il futuro, perché la fibra ottica è il fattore abilitante di applicazioni e servizi. È il Dna di un’azienda che è nata per essere il sistema nervoso del Paese, che ha bisogno di un’infrastruttura di qualità e pervasività. Oggi stiamo cablando città, piccoli paesi e zone industriali. Domani andremo su strade, autostrade, porti”.

