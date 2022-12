Omaggio a Franco Frattini: pubblichiamo un suo scritto su Italia, Europa e Mediterraneo

La redazione di “Agenzia Nova” vuole omaggiare Franco Frattini scomparso la sera del 24 dicembre a 65 anni pubblicando un suo articolo scritto in occasione del ventennale della nascita dell’agenzia. Il testo è tratto dal libro “Dieci idee per il rilancio del Paese” edito da Nova e pubblicato nel 2021 con i contributi di dieci autorità del panorama nazionale.

Italia, Europa, Mediterraneo

di Franco Frattini

La politica estera italiana ha storicamente seguito la tradizione avviata da Bettino Craxi e Giulio Andreotti, basata sul dialogo con tutte le parti in causa. È stato così nei rapporti con Israele e con l’Autorità nazionale palestinese, ma quest’approccio è proseguito negli anni Novanta del secolo scorso nei confronti della Turchia, con cui mantenemmo solide relazioni quando altri Paesi europei volevano tagliarle, sostenendo con forza il percorso di candidatura all’Unione Europea. Per quanto concerne il Nord Africa, invece, l’Italia negli anni ha cercato di costruire una politica consistente con quei Paesi che per noi avevano una valenza strategica, come la Tunisia, l’Egitto e la Libia. Nessuno vuole nascondere le derive autoritarie di quei regimi, ma l’approccio del nostro Paese, fatto di confronto e dialogo con questi Paesi, è servito a ottenere importanti risultati. Questa politica, peraltro, non impediva all’Italia mosse forti, fra cui una politica contro l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani che chiedeva a questi Paesi non di essere le nostre guardie di frontiera, ma di collaborare con noi. Questo processo si è interrotto con le cosiddette “primavere arabe”, e non a caso l’Italia era molto riluttante a un intervento militare in Libia perché c’è una domanda che ponevamo ai nostri partner internazionali: what’s next? Cosa succede dopo? Una domanda rimasta senza risposta. Col senno di poi non si fa la storia, ma lo stesso ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in carica all’epoca dei fatti, ammise che il suo più grande errore fu di accettare l’intervento armato in Libia, senza aver elaborato una strategia su cosa sarebbe potuto accadere dopo. E questo era esattamente ciò che diceva l’Italia. Le “primavere arabe” in Tunisia, Egitto, Libia, Siria e Yemen si svilupparono in un contesto particolare. L’Europa era travolta dalla crisi finanziaria, si parlava di uscita della Grecia dall’Unione, di Troika, si mettevano sotto tiro i famosi “Pigs” (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna).

In quel momento gli statunitensi, per bocca dell’allora vicepresidente e ora presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ci dissero: America will be leading from behind, l’America guiderà dalle retrovie. Biden aveva capito che gli Stati Uniti non potevano metter piede nel mondo arabo, sarebbe stato controproducente, come dimostrò l’attacco al consolato Usa di Bengasi, l’11 settembre del 2012. Obama pensava di poter “ripulire” l’immagine degli Stati Uniti di George W. Bush, ovvero quella di un Paese che dettava le regole della democrazia all’estero. Ma così alimentò nei Paesi arabi il dissenso di migliaia di giovani, animati da intenzioni positive ma affiancati da elementi legati all’islamismo jihadista. È qui che l’Europa ha mancato di visione e l’Italia con l’Europa. Il nostro Paese viveva in quel momento una fase di particolare difficoltà. In carica c’era il Governo del “risanamento economico”, guidato da Mario Monti con l’incarico di risollevare il Paese. In quella fase chi poteva pensare a una visione futura, a una proiezione strategica? Prima della caduta del Governo Berlusconi, alla fine del 2011, l’Italia aveva organizzato con gli Stati Uniti, la Francia, con i Paesi arabi, una missione della Nato a Tripoli dopo la caduta del colonnello Muammar Gheddafi, per capire come ricostruire il tessuto di sicurezza e rimpiazzare le milizie che controllavano pezzi del territorio libico, e che li controllano ancora oggi. Il progetto fallì, anche perché mancò proprio la spinta italiana. Nel 2013 il presidente Obama chiese all’Italia di prendere in mano la situazione nel Mediterraneo, soprattutto perché l’idea di lasciare i libici al loro destino non era pensabile.

L’Italia non raccolse quell’appello e l’Europa, in quel momento sfilacciata, si mosse in ordine sparso, dando vita ad una nuova competizione fra Stati nel Mediterraneo, invece di concordare una visione comune europea sulla stabilità regionale. La Francia aveva perduto influenza con la caduta del presidente Zine El Abidine Ben Ali in Tunisia; poi tentò – a danno nostro – di recuperare terreno in Libia con l’azione militare, assieme al Regno Unito, ma senza successo. Infine iniziò a sostenere la fazione libica riconducibile all’area di Tobruk, guidata dal generale Khalifa Haftar che ha lavorato per la destabilizzazione del Paese. Il Regno Unito, invece, assunse posizioni sempre più deboli, spesso a seguito di quelle francesi. Il risultato, oggi, è che un Paese che per l’Italia è prioritario nel Mediterraneo come la Libia è nelle mani di uno status quo diviso fra Turchia e Russia: Ankara col Qatar che sostiene il governo di Tripoli, e Mosca che con gli Emirati Arabi Uniti, l’Egitto e l’Arabia Saudita che appoggia il generale Haftar. Il primo punto di partenza dovrebbe essere riattivare il confronto con Russia e Turchia. L’Italia ha progressivamente perso questi canali di dialogo, pur certamente mantenendo relazioni dirette: io stesso ho sempre consigliato nel tempo di recuperare i rapporti storici con Russia e Turchia, perché questi due Paesi riconoscessero nell’Italia un ruolo fondamentale nel dossier libico. Un altro punto cruciale per ripartire sono i legami fra l’Italia e i Paesi del Golfo, “la terza sponda del Mediterraneo”. Il nostro Paese avrebbe certamente potuto impegnarsi di più nel favorire la riconciliazione fra il Qatar e gli altri Paesi della Penisola Arabica, dopo la rottura delle relazioni fra Doha, Riad e Abu Dhabi.

L’Italia in questi Stati è un Paese riconosciuto e avrebbe potuto fare più e meglio, senza lasciare nelle sole mani dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il compito di promuovere gli accordi di Abramo, che costituiscono, peraltro, uno sviluppo estremamente importante. Vale la pena di ricordare che l’idea di una riconciliazione fra Israele e il mondo arabo fu avanzata dal presidente Silvio Berlusconi nel 1994, quando propose addirittura l’adesione dello Stato di Israele come Paese membro dell’Unione Europea. L’Italia ha perso una serie di possibilità ma oggi c’è una chance che, tuttavia, resta legata alla solidità del governo nazionale. Già nel 2003 il nostro Paese presentò quello che venne definito come “un Piano Marshall”. Si trattava di un pacchetto che teneva in considerazione tutti gli aspetti della politica euromediterranea dove, dai tempi dell’accordo di Barcellona (il cosiddetto Partenariato euromediterraneo) del 1995 in poi, l’Europa aveva tentato ma fallito: sicurezza; movimento delle persone e delle merci nel rispetto delle leggi, e non attraverso i trafficanti; stabilità politica, che vuol dire aiuti allo sviluppo, non nelle mani incontrollabili di qualche capo di governo ma con progetti mirati sul territorio; lotta al terrorismo, partendo dalla necessità di condividere più informazioni. Insomma un pacchetto complessivo che parlasse di sviluppo, libertà di commercio, unione euromediterranea anche sotto il profilo doganale.

Non si può pensare, infatti, che i prodotti agricoli africani, una volta arrivati in Europa, siano sottoposti a dazi insostenibili. Durante il G8 del 2017, presieduto dall’Italia, il presidente sudafricano, Jacob Zuma, disse chiaramente ai leader mondiali: “O voi prendete i nostri prodotti senza dazi, o vi prendete la nostra gente”. È logico, quindi, che se resteranno in vigore dazi insostenibili che limitano lo sviluppo economico di questi Paesi, la gente che vi abita sarà costretta a scappare alla ricerca di migliori opportunità. Tutti questi punti erano già presenti nel nostro “Piano Marshall” e l’idea è più attuale che mai: il presidente statunitense, Joe Biden, ha una visione in cui l’approccio multilaterale conta molto più di quello bilaterale. Gli Usa di Biden certamente favorirebbero una visione globale del sistema euromediterraneo, all’interno del quale inserire un progetto che contenga tutti i pilastri e che non si basi su irrealizzabili muri in mezzo al Mediterraneo o sui respingimenti alle frontiere, ma prevenga le situazioni di crisi direttamente nei Paesi di origine. L’approccio multilaterale è certamente fondamentale anche per evitare di fornire al terrorismo l’alibi di una propaganda antioccidentale. Lo Stato islamico è nato grazie alla propaganda sulla rete dei social, reclutando migliaia di giovani, spesso educati e istruiti in Europa, attirati dal messaggio del jihadismo militante. Il terrorismo non ha mai giustificazioni, ma per rimuoverne le cause, queste vanno approfondite. Il nostro Paese, avendo un sistema d’intelligence fra i primi al mondo, sarebbe ben posizionato per rilanciare l’idea di un pacchetto mediterraneo che rimettesse al centro della scena gli strumenti della politica estera. Strumenti multilaterali, non fondati solo sulla sicurezza ma anche sulla cultura. L’Italia ha orgogliosamente ottenuto la creazione dei “Caschi blu della cultura”, le unità che presidiano il patrimonio universale dell’umanità nelle aree di crisi da Palmira ad Aleppo, luoghi in cui le missioni dell’Italia sono rimaste sotto le bombe, nel mezzo di conflitti armati. Tutti potranno riconoscere che sul tema della cultura l’Italia ha titoli maggiori degli altri per lavorare su un avvicinamento fra le due sponde del Mediterraneo.

Non meno importante è l’opportunità di attirare i tanti giovani dei Paesi arabi desiderosi di poter studiare in Europa. Da Commissario europeo proposi una politica di soppressione progressiva dei visti e riuscii a farlo per i Balcani occidentali. Questa misura consentì a Paesi come la Serbia, l’Albania e il Montenegro – usciti dai conflitti regionali esplosi con la dissoluzione dell’ex Jugoslavia – di aprirsi piuttosto che chiudersi. Se facessimo la stessa cosa con la riva Sud del Mediterraneo, quanti studenti vogliosi di migliorarsi e di fare un’esperienza all’estero potremmo attirare? E perché l’Italia non dovrebbe cogliere quest’occasione, con le dovute misure di sicurezza, per fornire un Erasmus euromediterraneo? Il programma è stato la salvezza per migliaia di giovani usciti dalla dittatura sovietica negli anni Settanta, perché non potrebbe esserlo oggi per i giovani arabi? Potrebbe essere un progetto per creare uno scambio positivo fra le giovani generazioni del Mediterraneo. In questa fase in cui il dibattito internazionale è dominato dalla pandemia, non si può trascurare le criticità che precedono l’emergenza sanitaria e che proseguiranno anche dopo di essa. Ora abbiamo la tragedia del coronavirus, ma io spero che presto quest’emergenza finirà. L’instabilità mediterranea, tuttavia, resterà, perché non si tratta di una malattia ma di una situazione e, quindi, se per due anni si decide di gettare via una visione perché il dibattito è dominato solo dal Covid e tutto il resto non esiste, in quella parte del mondo i fenomeni si aggravano e non si risolvono. Oltre il Mediterraneo, l’Italia può giocare il suo ruolo di media potenza in seno all’Unione Europea anche nei grandi temi dell’agenda internazionale. Non possiamo pensare che l’Europa firmi un accordo bilaterale con la Cina a pochi giorni dall’insediamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Sarebbe stato meglio aspettare l’insediamento e parlare con il nuovo presidente statunitense.

Biden non ha cambiato radicalmente la politica estera di Trump perché è chiaro che gli interessi statunitensi ci sono e sono strategici. Ma Europa, Cina e Stati Uniti che negoziano insieme un sistema di relazioni, è molto meglio che mandare gli aerei Usa a sorvolare Taiwan, oppure ascoltare quanto affermato dal presidente Xi Jinping al Forum economico mondiale di Davos, quando ha dichiarato che la politica sui diritti umani è “un pregiudizio ideologico”. Se l’Europa e gli Stati Uniti di Biden lavorano insieme con la Cina e non contro la Cina, è molto meglio, e chi se non l’Italia può spingere in questo senso? Anche la Germania, che ha forti interessi in Cina, entra in questa partita perché ha spinto per l’accordo fra Unione e Cina, ma da Paese serio: la compagnia di telecomunicazioni cinese Huawei, ad esempio, in Germania non parteciperà alla realizzazione della rete di quinta generazione. Berlino, insomma, conosce il limite dell’interesse nazionale e il momento di quello collettivo. Italia e Germania dovrebbero far sì che emerga in Europa la volontà di lavorare con Biden insieme, e non contro la Cina. D’altronde, con Pechino abbiamo un rapporto che ci unisce grazie a culture millenarie. Nella mia esperienza da ministro degli Esteri, visitando il mausoleo delle personalità che hanno fatto grandi la Cina, mi vennero mostrate cinquemila lapidi, ciascuna dedicata ad una grande personalità. Solo due non erano cinesi: Matteo Ricci e Marco Polo. Questo per un italiano è un motivo di orgoglio perché testimonia del fatto che noi, nella “guerra fra giganti”, qualcosa la possiamo dire. Nel contesto internazionale la Russia resta un partner essenziale all’Occidente. Spingerla verso la Cina con la politica delle sanzioni sarebbe una sconfitta per l’Europa. La Russia, del resto, è riuscita a resistere alle sanzioni infinitamente meglio di quanto l’Occidente non pensasse. Senza la Russia, in alcuni scenari di crisi non si può fare nulla: basti pensare alla Libia, la Siria, l’Egitto, oltre al rapporto con l’Iran che può aiutare a rilanciare il negoziato sul nucleare. Se non abbiamo la Russia a bordo, davvero saremo efficaci contro il terrorismo internazionale?

La seconda guerra del Karabakh si è conclusa quando Putin ha chiamato i leader di Armenia e Azerbaigian e li ha spinti a smetterla di sparare sui civili. Ed il Caucaso non è così lontano da noi. È evidente che le preoccupazioni dei nostri amici baltici e polacchi vanno considerate, ma è altrettanto evidente che non si può immaginare che la Russia possa sferrare un attacco contro l’Europa occidentale. Le minacce vengono, piuttosto, dalla destabilizzazione del quadro mediorientale e mediterraneo, oltre che dalla deflagrazione in Africa di conflitti sociali, povertà assoluta, emigrazione di massa e carestie.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram