Olimpiadi 2026, Sala: “Milano attraverserà momenti difficili, ma riqualificandola diventerà straordinaria”

“Milano attraverserà come tutto il mondo un periodo difficile, ma sono certo che nel 2026, quando ospiteremo le Olimpiadi invernali, le prime nella storia di Milano, noi presenteremo al mondo una Milano straordinaria”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presente oggi all’apertura del nuovo store Primark in via Torino. “Stiamo andando avanti – ha aggiunto Sala -, stiamo creando nuove metropolitane, stiamo sostituendo tutti i bus comprandoli solo elettrici, stiamo aumentando il verde, stiamo riqualificando ogni quartiere. Vedrete cosa diventerà Milano, siamo una città che ha queste potenzialità, la potenzialità di essere una città con una straordinaria reputazione nel mondo”. “Chi viaggia sente che molto spesso il giudizio su Milano è quasi migliore da lontano, perché c’è questa percezione di città che va avanti e che corre”, ha concluso il sindaco.

